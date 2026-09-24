Taylor Swift anuncia nueva edición de ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift lanzará este viernes 25 de septiembre ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, una nueva edición de su duodécimo álbum

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con el anuncio de The Life of a Showgirl: The Encore, una nueva edición de su duodécimo álbum de estudio que llegará este viernes 25 de septiembre de 2026.

La producción incorporará cuatro canciones que no formaron parte del lanzamiento original de The Life of a Showgirl, publicado en octubre de 2025.

Estas son las cuatro nuevas canciones

La edición extendida añadirá los siguientes temas a la producción original:

Patient Zero

Cleveland!

Pink Clouding

Babylon

Patient Zero fue presentada previamente como sencillo y tendrá distintas versiones, entre ellas una interpretación acústica y otra para piano.

Swift explicó que las nuevas composiciones nacieron después de que The Life of a Showgirl tuviera una destacada primera semana de lanzamiento.

Para celebrar la respuesta obtenida por el disco, la cantante viajó a Suecia para reunirse nuevamente con Max Martin y Shellback, productores y colaboradores del álbum original. Durante ese encuentro, los tres terminaron trabajando en nuevas canciones.

La artista explicó que el material surgió de manera espontánea y que las composiciones representan su agradecimiento por la manera en que sus seguidores recibieron el álbum.

De 12 canciones a una edición de 16

El lanzamiento original de The Life of a Showgirl estaba conformado por 12 canciones. Swift había señalado anteriormente que consideraba completa esa selección y que no contemplaba agregar material adicional.

Con The Encore, el proyecto pasará a reunir 16 temas, con las cuatro nuevas canciones ubicadas después de las 12 piezas de la edición original.

El nuevo material también marca el reencuentro creativo de Swift con Max Martin y Shellback. La colaboración entre la cantante y el dúo se había retomado con The Life of a Showgirl después de varios años sin trabajar juntos en un proyecto de estas características.

El álbum fue grabado principalmente en Suecia durante la etapa europea de The Eras Tour y buscó trasladar a sus canciones la energía que Swift experimentaba durante ese periodo.

El disco original explora distintas facetas relacionadas con la fama, el entretenimiento, el romance y las exigencias de permanecer bajo el escrutinio público.

Entre sus canciones se encuentran The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure y Wi$h Li$t. El tema que da nombre al álbum cuenta además con la participación de Sabrina Carpenter.

El anuncio de The Encore estuvo precedido por distintas pistas en las redes sociales y en el sitio web de Swift, entre ellas cambios en sus perfiles y una cuenta regresiva relacionada con Patient Zero.

La nueva edición ya está disponible para reserva y preguardado, mientras que su lanzamiento está programado para el viernes 25 de septiembre.