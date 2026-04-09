Tatiana y Los Chicharrines llegan a la Arena Monterrey

El evento está diseñado como una experiencia familiar que combina música, comedia e interacción con el público, con entretenimiento para todas las edades

La cantante infantil Tatiana y el dúo cómico Los Chicharrines unirán talentos en el espectáculo “Tativerso Chicharrín”, que se presentará el próximo 30 de agosto a las 17:00 horas en la Arena Monterrey.

El evento está diseñado como una experiencia familiar que combina música, comedia e interacción con el público, con el objetivo de ofrecer entretenimiento para todas las edades.

Un viaje de música y diversión

El show propone un recorrido por los éxitos más emblemáticos de Tatiana, conocida como “La Reina de los Niños”, junto con el estilo humorístico y desenfadado de Los Chicharrines.

La producción apuesta por un formato dinámico, con elementos visuales, personajes y momentos interactivos que buscan mantener la atención del público durante toda la función.

“Tativerso Chicharrín” está pensado para grandes recintos, donde la cercanía con la audiencia y el ritmo constante del espectáculo serán clave para generar una experiencia envolvente.

El evento representa una oportunidad para que distintas generaciones compartan un momento de entretenimiento que mezcla nostalgia, humor y propuestas actuales en un mismo escenario.

Venta de boletos

La venta al público general iniciará el jueves 9 de abril a las 10:00 horas, a través del sistema Superboletos, así como en taquillas de la Arena Monterrey y puntos autorizados.

Se espera una alta demanda para este espectáculo que reunirá a dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento familiar en México.