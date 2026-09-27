Tatiana presenta Retro Pop y habla de Aleks Syntek tras polémica

Tatiana habló de la nueva etapa de su show Retro Pop y aconsejó a Aleks Syntek no engancharse con provocaciones y enfocarse en su carrera musical.

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En entrevista, la "Reina de los Niños", Tatiana, compartió los pormenores de la nueva etapa de su show "Retro Pop", un espectáculo cargado de nostalgia ochentera que continúa sumando fechas. Para estas próximas presentaciones, la cantante reveló que contará con grandes invitados sobre el escenario, destacando la participación especial de Johnny Lozada y la agrupación Radiotonic.

Durante la conversación, la intérprete también abordó la reciente polémica que envuelve a Aleks Syntek en redes sociales debido a sus comentarios sobre temas políticos y de la industria. Ante esto, Tatiana le envió un valioso consejo a su colega, asegurando que como artista nunca hay que engancharse con las provocaciones del público ni distraerse de la carrera musical.

Tatiana enfatizó que la clave de la longevidad en esta profesión es enfocarse de lleno en la música, gozar al máximo arriba del escenario y dedicarse a hacer lo que cada uno mejor sabe hacer. Reconoció el talento de Syntek, pero reiteró la importancia de mantener la cabeza fría ante los embates de las plataformas digitales para proteger la conexión con los seguidores.

Por otro lado, la cantante se mostró muy entusiasmada por el nuevo proyecto en conjunto que lanzarán sus "comadres" Lucero y Yuri. Tatiana expresó el profundo amor que siente por ambas artistas y auguró un éxito rotundo para esta gira, revelando entre risas que espera que cuando el espectáculo llegue a Monterrey se acuerden de ella y la inviten a subir al escenario.

Con una vibra llena de energía, Tatiana reafirma su versatilidad dentro de la música retro y su cariño hacia sus compañeros del gremio. Sin duda, su show "Retro Pop" promete ser un viaje en el tiempo imperdible para todos los fanáticos de la época dorada del pop.