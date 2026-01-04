Tarotista chilena predice la captura de Nicolás Maduro

La tarotista Latife Soto fue invitada a un programa de televisión en Chile, donde fue consultada sobre el futuro político del líder venezolano.

En medio del impacto internacional que generó la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos, un episodio previo ha comenzado a llamar poderosamente la atención en redes sociales y programas de espectáculos la predicción de una tarotista chilena que anticipó la caída del mandatario venezolano.

¿Cuál fue la predicción?



Horas antes de que se confirmara oficialmente la detención de Maduro, la tarotista Latife Soto fue invitada a un programa de televisión en Chile, donde fue consultada sobre el futuro político del líder venezolano.

Durante la lectura de cartas, Soto aseguró que “ese sistema cae” y que Maduro “sería sacado” del poder, afirmaciones que rápidamente se viralizaron tras conocerse los hechos.

Aunque la vidente no entregó una fecha exacta, sí señaló que el mandatario ya no se mantendría en Venezuela durante 2026, lo que muchos usuarios en redes sociales interpretaron como una coincidencia impactante luego de que se informara su traslado a Nueva York bajo custodia estadounidense.



El fragmento de la predicción ha sido replicado miles de veces en plataformas digitales, donde usuarios debaten entre la casualidad, la intuición o la supuesta exactitud del tarot. Como ocurre en este tipo de casos, el episodio ha reavivado el interés por las predicciones esotéricas en contextos políticos de alto impacto.

¿Quién es Latife Soto?



Latife Soto es una tarotista y médium chilena conocida por sus apariciones en programas de televisión, radio y plataformas digitales, donde realiza lecturas de tarot y análisis espirituales sobre acontecimientos sociales, políticos y personales.



A lo largo de los últimos años, Soto ha ganado notoriedad mediática por atribuirse predicciones relacionadas con desastres naturales, crisis políticas y figuras públicas, especialmente en Chile y América Latina. Su estilo directo y sus declaraciones contundentes suelen generar controversia, pero también le han permitido consolidar una amplia base de seguidores.



Si bien sus pronósticos forman parte del ámbito del entretenimiento y las creencias personales, sus apariciones suelen adquirir relevancia cuando coinciden con hechos de gran repercusión pública, como ocurrió en este caso con la captura de Nicolás Maduro.



Por ahora, la predicción de Soto se suma a la larga lista de episodios que alimentan el debate entre el escepticismo y la fascinación colectiva por el tarot, en un contexto marcado por uno de los acontecimientos políticos más relevantes del momento.