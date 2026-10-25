Tarantino y Fincher llevan de regreso a Cliff Booth

El universo de “Once Upon a Time in Hollywood” tendrá una nueva historia con “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, película protagonizada por Brad Pitt

Brad Pitt retomará al doble de acción de “Once Upon a Time in Hollywood” en una nueva película ambientada en 1977, con estreno en salas IMAX y posteriormente en Netflix.

El universo de “Once Upon a Time in Hollywood” tendrá una nueva historia con “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, película protagonizada nuevamente por Brad Pitt y escrita por Quentin Tarantino, quien cedió la dirección a David Fincher.

La producción recupera al personaje de Cliff Booth, el doble de acción que Pitt interpretó en la cinta de 2019 y por el que obtuvo el Óscar a mejor actor de reparto. Esta vez, la trama se desarrollará en una etapa posterior de su vida, cuando sus actividades en Hollywood han cambiado.

Cliff Booth cambia los sets por trabajos más oscuros

La historia se sitúa en 1977, aproximadamente ocho años después de los acontecimientos de la película original. Booth ha dejado atrás su trabajo habitual como doble de acción y ahora se desempeña como solucionador de problemas para figuras influyentes de la industria cinematográfica.

En esta nueva etapa, el protagonista se involucra con personajes vinculados al mundo del espectáculo, incluidos un agente de talentos y una estrella de televisión que realiza sus propias escenas de riesgo. La historia también incorpora a personajes relacionados con actividades criminales en Los Ángeles.

Aunque Tarantino desarrolló el libreto, decidió no dirigir esta continuación. El cineasta explicó anteriormente que buscaba que su próxima película como director lo llevara a explorar un territorio creativo distinto, en lugar de retomar una historia que ya había contado.

Fincher asumió el proyecto con el respaldo de Tarantino. La película reúne así el trabajo del guionista con el realizador de títulos como “Se7en”, “Fight Club” y “The Curious Case of Benjamin Button”, producciones en las que también participó Brad Pitt.

Un elenco con nuevas figuras y un regreso conocido

Además de Pitt, la película contará con Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove y JB Tadena, entre otros integrantes del reparto.

Timothy Olyphant también volverá a interpretar a James Stacy, personaje que apareció en “Once Upon a Time in Hollywood”. A diferencia de la cinta original, Leonardo DiCaprio no regresará como Rick Dalton.

El calendario anunciado contempla una primera exhibición en cines IMAX a partir del 25 de noviembre de 2026, con una permanencia de dos semanas. Posteriormente, la película llegará al catálogo de Netflix el 23 de diciembre del mismo año.