Tarantino dirigirá obra con Sacha Baron Cohen como protagonista

La comedia ambientada en la Europa de 1830 abrirá funciones en febrero y tendrá su estreno oficial en marzo, mientras el cineasta prepara otros proyectos

Quentin Tarantino y Sacha Baron Cohen unirán fuerzas en una comedia teatral que marcará el debut del cineasta ganador del Óscar en los escenarios y la primera participación del protagonista de “Borat” en el West End de Londres.

Sony Pictures Entertainment y Sonia Friedman Productions anunciaron que la obra, titulada “The Popinjay Cavalier”, comenzará funciones previas el 23 de febrero y tendrá su estreno oficial el 18 de marzo en el Phoenix Theatre de Londres.

¿De qué tratará la obra de Quentin Tarantino?

De acuerdo con las productoras, la historia estará ambientada en la Europa de la década de 1830 y será una comedia de engaños y disfraces inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y la pantalla.

La producción tendrá a Sacha Baron Cohen como protagonista y representará la primera incursión de Tarantino en la dirección de una obra teatral.

“Cuando el mejor director del mundo te llama, no haces preguntas”, subrayó Baron Cohen.

Sacha Baron Cohen debutará en el West End de Londres

La puesta en escena también marcará el debut de Sacha Baron Cohen en el West End, el distrito central de entretenimiento, comercio y cultura de Londres.

El actor es conocido por crear personajes cómicos como Borat y Ali G, con los que ha desarrollado una trayectoria caracterizada por la comedia provocadora y las situaciones controvertidas.

¿Cuál es el próximo proyecto cinematográfico de Tarantino?

Quentin Tarantino no ha dirigido un largometraje desde “Había una vez en Hollywood” (“Once Upon a Time ... in Hollywood”), estrenada en 2019.

El cineasta escribió el guion de una secuela titulada “Las aventuras de Cliff Booth” (“The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”), cuyo estreno está previsto para noviembre. David Fincher estará a cargo de la dirección, mientras que Brad Pitt regresará para interpretar al exdoble de acción de Hollywood.

Tarantino publicará una nueva novelización

Además de su trabajo en cine y teatro, Tarantino escribió una novelización de “Había una vez en Hollywood” y otra de la nueva película centrada en Cliff Booth.

La nueva novela será publicada el 8 de diciembre por Harper, un sello editorial de HarperCollins.