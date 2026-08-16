Taquilla: 'The End of Oak Street' recauda US$8.1 millones

‘Spider-Man: Un nuevo día’ lideró la taquilla del viernes con 19 millones de dólares, mientras ‘The End of Oak Street’ debutó en segundo lugar

‘Spider-Man: Un nuevo día’ mantuvo el primer lugar de la taquilla estadounidense durante el viernes, pese al estreno de ‘The End of Oak Street’, protagonizada por Anne Hathaway, y la llegada de una nueva aventura de ‘PAW Patrol’.

La producción de Marvel y Sony recaudó 19 millones de dólares en su tercer fin de semana. Las proyecciones apuntan a que sumará alrededor de 67 millones durante el fin de semana, lo que representaría una caída cercana al 53 % respecto a la semana anterior.

‘The End of Oak Street’ arranca en segundo lugar

El thriller de ciencia ficción de Warner Bros. consiguió 8.1 millones de dólares en su primer día en 3 mil 446 salas de Norteamérica, suficiente para colocarse en el segundo puesto.

La cinta, dirigida y escrita por David Robert Mitchell, responsable de ‘It Follows’, cuenta la historia de una familia suburbana cuyo vecindario es trasladado inesperadamente a una época prehistórica.

Con Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery y Jordan Alexa Davis en el reparto, la película podría cerrar su primer fin de semana con aproximadamente 18.7 millones de dólares en Estados Unidos.

El resultado es considerado discreto debido a que la producción tuvo un costo superior a los 80 millones de dólares. No obstante, las primeras reacciones han sido favorables: registra 84 % en Rotten Tomatoes y una calificación “B” en CinemaScore.

‘PAW Patrol’ debuta en el tercer puesto

La otra gran novedad del fin de semana, ‘PAW Patrol: The Dino Movie’, abrió en tercer lugar con 7.35 millones de dólares recaudados el viernes en 3 mil 545 cines.

La cinta animada apunta a conseguir cerca de 20 millones de dólares durante el fin de semana para Paramount. La previsión es similar al estreno de ‘The Mighty Movie’, anterior entrega de la franquicia, que debutó con 22 millones y terminó su exhibición con 205 millones de dólares.

‘La Odisea’ supera los 500 millones

En el cuarto puesto aparece ‘La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan, que atraviesa su quinto fin de semana en cartelera.

La épica griega sumó 6.5 millones de dólares el viernes y se espera que alcance los 23 millones durante el fin de semana. Con ello, su recaudación acumulada en Norteamérica llegaría aproximadamente a 504 millones de dólares.

El documental ‘Katseye: Wild Hearts’, centrado en el grupo femenino de alcance internacional, cerró los primeros cinco lugares.

La producción recaudó cerca de 2.2 millones de dólares el viernes, pese a exhibirse únicamente en 724 salas. Las estimaciones indican que podría terminar el fin de semana con alrededor de 3.8 millones de dólares.