Tania Ruiz, ex de Peña Nieto, presenta a su nuevo novio

La vida de Tania Ruiz Eichelmann ha dado un vuelco radical desde que anunció su separación del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en enero pasado. Después de revelar en julio que el amor había vuelto a tocar su puerta, esta vez la modelo decidió oficializar su relación con Manuel Serrano Ortega, un ingeniero industrial español, durante su cumpleaños número 36.

A través de su cuenta de Instagram, Tania compartió una conmovedora imagen junto a su nuevo novio, acompañada de un emotivo mensaje en el que expresó su profundo amor y felicidad en este momento de su vida.

"Hoy celebro mi cumpleaños número 36!! Tantas cosas que tengo que agradecer que solo volteo al cielo a decir, 'Gracias Dios por bendecirme tanto'. A veces necesito que el tiempo pase más despacio, porque la felicidad que hoy tengo hace que pase demasiado rápido", comenzó su mensaje. Hablando sobre su actual relación, Tania destacó: "En mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a ¡MI NOVIO! Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien. Cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón completamente clausurado. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias por darme tanto amor".

La ex pareja de Enrique Peña Nieto continuó expresando su amor y gratitud hacia Manuel: "Entre más te conozco, más me conozco. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba nuestro mundo me salvaba. Sane cuando me deje sentir".

Tras su separación del expresidente mexicano, Tania anunció que se quedaría a vivir en España junto a su hija Carlotta, quien se encuentra estudiando Diseño de Interiores. "No hay mejor satisfacción después de terminar una relación que sentir que te has entregado por completo", dijo en una entrevista en ese momento, refiriéndose a su relación pasada con Peña Nieto.

¿Quién es Manuel Serrano, nuevo novio de Tania Ruiz?

Manuel Serrano Ortega es un empresario de nacionalidad española. En su perfil de Linkedin se define como fundador de Coolhunting Group, una consultora especializada en la detección y análisis de tendencias, desde donde asesoramos al C-Level de las empresas, para que tomen decisiones de negocio acertadas, que les lleven a liderar su sector en el presente y anticiparse al futuro que se avecina.

Además de ser ingeniero industrial, cuenta con un doctorado en Transformación Digital.

Su lema es “Lifelong Learning” (aprendizaje a lo largo de la vida), por lo que dice que todos los años invierte una parte de mi dinero en seguir aprendiendo y formándose, haciendo masters, cursos y leyendo libros, según se lee en su página.

Ha montado empresas en diversos sectores e industrias como Internet, Restauración, Agroalimentario, Salud, Educación, Medio Ambiente, Bienes Raíces o Consultoría. Muchas de ellas quebraron durante los años de la crisis del 2008 y la del 2012, algunas ha vendido, y otras han perdurado en el tiempo.

Desde el año 2009, ha dedicado una parte de su tiempo a la enseñanza e investigación, como profesor y director de programas en diferentes Universidades y Business School. En 2010 creó la Coolhunting University, una escuela de negocios especializada en Coolhunting.

También ha escrito diferentes libros sobre la disciplina del Coolhunting, la profesión del coolhunter o el Design Thinking, entre otros.

Los mejores memes de Tania Ruiz y su nuevo novio

Usuarios en redes sociales hacen memes sobre la nueva relación de Tania Ruiz

La noticia de la nueva relación de Tania Ruiz no tardó en hacerse viral en redes sociales y los internautas reaccionaron creativamente con divertidos memes que hicieron reír a muchos, bueno, tal vez al expresidente Enrique Peña Nieto, no.

A continuación te dejamos algunos:





