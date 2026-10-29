Tania Rendón ¡se 'enchila' con seguidoras! y se pelea tras publicación en Instagram

Por: Redacción 18 Febrero 2021, 16:31 Compartir

La conductora e influencer Tania Rendón, causó polémica, luego de pelearse con unas de sus seguidoras en Instagram, tras haber hecho una publicación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Síguenos en nuestras redes socialesFacebook: INFO7NoticiasTVFacebook: ClimaINFO7Twitter: @info7mtyInstagram: info7mx te puede interesarJennifer Lopez y Alex Rodríguez firman acuerdo para revisar sus celulares y rastrarse