Tammy de la Parra revela que es bisexual; la tunden en redes

La influencer Tammy de la Parra sorprendió a sus seguidores al revelar qué es bisexual, después de que al año pasado descubrió que su prometido le era infiel con dos mujeres.

Fue durante el podcast 'Radio Divaza', dirigido por 'La Divaza' y la Jose, en donde la influencer hizo esta importante revelación, sorprendiendo a sus colegas.

La Jose estaba mencionando que "las lesbianas son mucho más románticas", a lo que Tammy respondió: "Lo sé bebé. Soy bisexual".

Después de esta confesión se hizo un silencio en el programa, y luego los conductores reaccionaron con asombro.

'La Divaza' cuestionó a De la Parra si había estado con mujeres a lo que respondió lo siguiente:

"No he tenido en sí una relación, relación, pero también un casi algo, una casi algo por ahí… Nunca lo he dicho en redes sociales. O sea, si me han visto dándome un besito con Ignacia Antonia, pero porque ella es mi amiga. Pero, nunca me han visto, yo no nunca he expuesto ninguna relación", explicó.

Sin embargo, lejos de recibir el apoyo de sus seguidores como ha ocurrido con otros famosos que deciden hablar sobre su orientación sexual, Tammy está siendo criticada porque aseguran que está mintiendo y que incluso los conductores no le creyeron.

"El verdadero quiero caer bien aunque sea mentira", "Yo cuando ya no tengo de que hablar", "Yo tratando de encajar en la sociedad", "Se escucha como un 'no mientas por convivir", "Ese aaaahh que lo dijo todo jajaja", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que reaccionaron al video.

Recordemos que en junio del 2023 Tammy de la Parra fue tendencia después de que descubrió que su prometido le había sido infiel.

Como en muchos casos, las personas seguían de cerca la relación de "cuento de hadas" de la influencer con su entonces novio Omar Nuñez.

Sin embargo, horas después de que este le propuso matrimonio en París frente a la Torre Eiffel, descubrió que le era infiel y terminó la relación.

En el podcast detalló que sanó cosas del pasado y cerró ciclos, y a pesar de haber odiado por algún tiempo a los hombres, no está cerrada a tener una relación con un hombre o una mujer en un futuro.

