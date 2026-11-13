Tame Impala llega con su ‘Deadbeat Tour’ a la Arena Monterrey

La psicodelia y los sonidos electrónicos de Tame Impala llegarán nuevamente a Monterrey con el Deadbeat Tour, la gira internacional encabezada por Kevin Parker

La psicodelia y los sonidos electrónicos de Tame Impala llegarán nuevamente a Monterrey con el Deadbeat Tour, la gira internacional encabezada por el músico australiano Kevin Parker.

El proyecto se presentará el próximo 16 de febrero de 2027 en la Arena Monterrey, con un espectáculo que promete combinar música y una propuesta visual envolvente.

El concierto forma parte de las fechas anunciadas para México, que también contemplan presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México entre febrero y marzo del próximo año.

Kevin Parker llevará la experiencia de ‘Deadbeat’ a Monterrey

Tame Impala es el proyecto musical creado por Kevin Parker, multiinstrumentista, compositor y productor australiano que se encarga de prácticamente todos los aspectos de sus grabaciones, desde la composición y la interpretación hasta la producción y mezcla.

Sin embargo, en los conciertos la propuesta se transforma en una banda completa, integrada actualmente por Dominic Simper, Jay Watson, Cam Avery, Julien Barbagallo y James Ireland, quienes acompañan a Parker sobre el escenario.

La trayectoria discográfica del proyecto incluye los álbumes Innerspeaker (2010), Lonerism (2012), Currents (2015), The Slow Rush (2020) y Deadbeat (2025), trabajos que muestran la evolución de su sonido.

En sus primeros años, Tame Impala se caracterizó por un rock psicodélico con guitarras cargadas de efectos de distorsión. Con el paso del tiempo, su música incorporó influencias electrónicas, disco y sonidos propios de la música de club, una transformación que se hizo especialmente evidente en discos como Currents y The Slow Rush.

Uno de sus temas más reconocidos es “The Less I Know the Better”, que alcanzó una amplia popularidad y se convirtió en uno de los mayores éxitos del proyecto en plataformas de streaming.

‘Deadbeat’ marca una nueva etapa musical

Con el lanzamiento de Deadbeat en 2025, Parker profundizó en la combinación de psicodelia y música electrónica, con una orientación más cercana a los sonidos de club. Aunque el material recibió opiniones divididas por parte de la crítica, impulsó un importante desempeño comercial para el proyecto.

Uno de los temas destacados del álbum es “Dracula”, que consiguió una notable presencia en las listas de popularidad. Su remezcla con la participación de JENNIE, integrante de BLACKPINK, también contribuyó a ampliar su alcance internacional.

El repertorio de la gira combina canciones de esta producción, entre ellas “Dracula”, “Loser” y “End of Summer”, con temas representativos de etapas anteriores, como “Let It Happen”, “Borderline”, “Elephant” y “The Less I Know the Better”. Los conciertos suelen tener una duración aproximada de dos horas.

Una gira internacional con Coachella como una de sus paradas

El Deadbeat Tour comenzó el 27 de octubre de 2025 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y tiene previsto concluir el 10 de julio de 2027 durante el festival NOS Alive, en Lisboa, Portugal.

La gira ha recorrido distintos escenarios de Norteamérica, Europa y Australia, con presentaciones en grandes recintos y festivales. En sus etapas más recientes, la producción ha incorporado un escenario central con una disposición de 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia visual desde distintos puntos del recinto.

Entre las presentaciones programadas para 2027 destaca su participación como cabeza de cartel de Coachella, donde Tame Impala compartirá esa posición con Dua Lipa y SZA. El festival se realizará los días 10 y 17 de abril en el Empire Polo Club, en Indio, California.

También se contempla una etapa por Reino Unido y Europa, con conciertos en ciudades como Mánchester, Londres, Róterdam, París y Colonia, además de participaciones en festivales durante el verano.

Las colaboraciones y proyectos recientes de Kevin Parker

Además de su trabajo con Tame Impala, Kevin Parker ha participado en proyectos musicales junto a otros artistas. Entre sus colaboraciones se encuentra “Neverender”, canción realizada con Justice, así como trabajos vinculados con figuras como SZA, Dua Lipa y The Weeknd.

Entre sus actividades recientes también destaca una interpretación de “Kiss From a Rose”, tema original de Seal que Parker recuerda con especial cariño desde su infancia. La versión fue realizada para la sección Like A Version.

El álbum Deadbeat también ha sido reconocido en la industria musical, con importantes nominaciones a los premios ARIA de Australia.