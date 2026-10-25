Sylvester Stallone admite nepotismo por su hija en Tulsa King

El actor Sylvester Stallone reconoció abiertamente que recurrió al nepotismo para impulsar la carrera de su hija, Scarlet Rose Stallone

El actor Sylvester Stallone reconoció abiertamente que recurrió al nepotismo para impulsar la carrera de su hija, Scarlet Rose Stallone, quien forma parte del elenco de la serie Tulsa King. El protagonista de Rocky defendió su decisión y afirmó que los padres buscan brindarles ventajas a sus hijos.

En una entrevista con USA Today, el intérprete respondió a las críticas sobre la incorporación de su hija a la producción de Paramount+, donde él encarna a Dwight “The General” Manfredi, un mafioso que intenta establecer un imperio criminal en Tulsa, Oklahoma.

¿Qué dijo Sylvester Stallone sobre el nepotismo?

Stallone rechazó la idea de que ayudar a sus hijos a conseguir oportunidades profesionales sea necesariamente algo negativo. El actor sostuvo que los padres procuran facilitarles el camino y darles herramientas para desarrollarse.

“Por supuesto que es nepotismo, idiota. Para eso somos padres”, expresó Stallone al referirse a los señalamientos. También argumentó que quienes no ayudan a sus hijos podrían estar desatendiendo una parte importante de su responsabilidad como padres.

El actor agregó que su intención es ofrecerles todas las ventajas posibles, aunque reconoció que obtener una oportunidad no garantiza que una persona pueda mantenerla.

Scarlet Rose Stallone tiene un papel más amplio en Tulsa King

Scarlet Rose Stallone interpreta a Spencer, un personaje que comenzó con una participación recurrente durante la primera temporada de Tulsa King. Su papel ha crecido con el desarrollo de la historia y tiene mayor presencia en la cuarta entrega.

La joven interpreta a una trabajadora vinculada al cuidado de caballos y al entorno de Dwight Manfredi. Conforme avanza la trama, su personaje adquiere mayor relación con las actividades del grupo encabezado por el protagonista.

Para Stallone, la oportunidad inicial no significa que su hija tenga asegurada una trayectoria duradera en la industria. El actor señaló que corresponde a cada intérprete demostrar sus capacidades y sostener su desempeño ante el público.

El actor afirma que el talento debe sostener las oportunidades

Stallone reconoció que algunas personas pueden considerar que su hija obtuvo el trabajo con demasiada facilidad. Sin embargo, argumentó que mantenerse en una producción vista por millones de personas requiere habilidades que deben demostrarse con el tiempo.

“Si puedes abrir la puerta, veremos si tienen la capacidad de atravesarla”, planteó el actor al explicar su postura sobre las oportunidades profesionales que los padres pueden facilitar a sus hijos.

La discusión se relaciona con el debate sobre los llamados “nepo babies”, término utilizado para describir a personas que acceden a oportunidades en el entretenimiento gracias, en parte, a sus vínculos familiares. En el caso de Scarlet, su participación en la serie coincide con el crecimiento de su personaje durante las temporadas.

Tulsa King continúa con su cuarta temporada

La serie creada por Taylor Sheridan sigue la historia de Dwight Manfredi, quien, después de pasar años en prisión, es enviado a Oklahoma y comienza a construir una organización criminal lejos de su entorno original en Nueva York.

En la cuarta temporada, el personaje interpretado por Stallone enfrenta nuevos adversarios y dificultades mientras intenta consolidar su organización y proteger a las personas que forman parte de ella.

La producción estrenó su cuarta temporada en Paramount+ el 16 de octubre de 2026, con nuevos episodios programados semanalmente. La participación de Scarlet Rose Stallone continúa ampliándose dentro de la historia.