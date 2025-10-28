Sydney Sweeney revela detalles de 'Euphoria 3'

La actriz adelantó que la nueva temporada mostrará una Cassie más madura, mientras se prepara para encarnar a la leyenda de Hollywood en su próximo biopic.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, reconocida mundialmente por su papel de Cassie Howard en la serie Euphoria, compartió nuevos detalles sobre la esperada tercera temporada del exitoso drama de HBO y su incursión en el cine con un papel muy distinto: el de la legendaria actriz Kim Novak.

Durante una entrevista reciente, Sweeney expresó que regresar al set de Euphoria le provocó una mezcla de emoción y nostalgia, describiendo la experiencia como “volver a casa”. Adelantó que la nueva temporada mostrará una evolución significativa en Cassie, quien enfrentará situaciones más maduras y profundas que revelarán otra faceta del personaje.

La intérprete destacó la estrecha conexión que mantiene con el elenco y el equipo técnico, a quienes considera esenciales para mantener la intensidad emocional y visual que ha caracterizado a la serie desde su estreno. Según explicó, las grabaciones concluyeron con gran productividad, lo que apunta a una temporada más introspectiva y visualmente impactante.

Un salto al cine con una figura icónica

Paralelamente, Sweeney se prepara para dar un gran paso en su carrera al interpretar a Kim Novak en la película Scandalous!, una biopic centrada en la relación que la actriz de Vértigo sostuvo con el cantante Sammy Davis Jr. en los años 50.

Para encarnar a Novak, Sweeney se ha sometido a un proceso de preparación exhaustivo: estudió su filmografía, trabajó con entrenadores de voz y movimiento, y analizó gestos y matices de la actriz original. Considera este proyecto una oportunidad para mostrar una faceta más sofisticada y técnica de su talento.

La actriz reconoció que equilibrar ambos compromisos —una serie de alto perfil y una cinta biográfica exigente— ha sido un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. Con estos proyectos, Sweeney consolida su posición como una de las intérpretes más versátiles de su generación, capaz de moverse con soltura entre la televisión y el cine.