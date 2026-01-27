Sydney Sweeney podría enfrentar cargos legales en Hollywood

En un video, se observa a la intérprete y a integrantes de su equipo escalando hasta las letras del letrero para colocar una serie de brasieres

La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentar consecuencias legales luego de que se difundieran imágenes en las que aparece realizando una intervención no autorizada en el cartel de Hollywood, ubicado en las colinas de Los Ángeles, como parte de una acción promocional de una marca de ropa interior.

En el material audiovisual se observa a la intérprete y a integrantes de su equipo escalando hasta las letras del letrero para colocar una serie de sujetadores, acción que se llevó a cabo durante la noche. En las imágenes, Sweeney reacciona al resultado de la intervención mientras observa el cartel modificado.

Permiso limitado para grabar en el área del letrero

De acuerdo con la información disponible, la actriz contaba con autorización para realizar grabaciones en las inmediaciones del cartel de Hollywood. Sin embargo, el permiso no contemplaba el ascenso ni la alteración física de la estructura, la cual se encuentra dentro de una zona restringida y protegida.

El letrero es considerado un monumento histórico y su acceso directo está prohibido al público en general. Las áreas cercanas se encuentran delimitadas por vallas y sistemas de seguridad.

Autoridades advierten posible falta administrativa o penal

La Cámara de Comercio de Hollywood, entidad responsable del resguardo del letrero, informó que no se otorgó autorización para escalar ni modificar las letras. Las normas vigentes establecen que cualquier contacto físico con la estructura constituye una infracción.

Las regulaciones locales señalan que tocar, escalar o alterar el cartel puede derivar en sanciones que van desde multas hasta cargos por allanamiento, dependiendo de las circunstancias y la intervención de las autoridades.

Evaluación legal tras la difusión del video

Hasta el momento no se ha confirmado si se presentarán cargos formales contra la actriz o su equipo. Las autoridades correspondientes analizan el caso para determinar si la acción incumplió disposiciones municipales o estatales relacionadas con la protección de monumentos y espacios restringidos.

El cartel de Hollywood ha sido objeto de vigilancia constante debido a intentos previos de intervención no autorizada, por lo que cualquier incidente suele ser revisado bajo protocolos estrictos.

