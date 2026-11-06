Suspenden rueda de prensa sobre la denuncia contra Vadhir Derbez

La defensa de la joven modelo informó que atenderá la investigación mediante los canales institucionales de la Fiscalía en la capital.

El caso legal que involucra a Vadhir Derbez tuvo una nueva actualización este jueves 5 de noviembre, luego de que los abogados de la joven que lo denunció por presunta violación cancelaran una conferencia de prensa que tenían programada frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México.

El encuentro estaba previsto para las 10 de la mañana y tenía como objetivo presentar una solicitud de reunión con la fiscal general, Ernestina Godoy, para pedir que el caso recibiera atención y que la investigación avanzara con objetividad, diligencia y perspectiva de género.

Cancelación del encuentro con medios y respuesta de la FGR

Sin embargo, horas antes de la conferencia, el despacho Vega Mac Gregor Arellano difundió un comunicado en el que confirmó la cancelación. En el documento explicó que la FGR respondió a su solicitud con prontitud y sensibilidad, por lo que consideró que el camino adecuado era continuar mediante la investigación institucional.

Los abogados también aclararon que seguirán acompañando a su representada durante el procedimiento y agradecieron el interés de los medios de comunicación. No obstante, no detallaron en qué consistió la respuesta de la Fiscalía ni confirmaron que se haya concretado una reunión con su titular.

Antecedentes de la denuncia y postura del implicado

Cabe recordar que la denuncia contra el hijo de Eugenio Derbez fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México y se hizo pública en mayo. La denunciante, una joven modelo estadounidense de 19 años, señaló que presuntamente fue víctima de una agresión sexual durante la grabación de un video musical del actor en la alcaldía Coyoacán.

Por su parte, Vadhir Derbez ha negado las acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas y testigos para respaldar su versión. Además, señaló que habría sido víctima de un intento de extorsión. Hasta ahora, la cancelación de esta conferencia no representa el cierre del procedimiento ni existe una resolución definitiva sobre los señalamientos.