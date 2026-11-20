"The Accompanist", dirigida por Zach Woods y coprotagonizada por Aubrey Plaza, consiguió distribución en Norteamérica con Watermelon Pictures

La actriz ganadora del Óscar Susan Sarandon encabezará el drama cinematográfico "The Accompanist", una producción que consiguió un acuerdo de distribución para Norteamérica con Watermelon Pictures y que tiene previsto su lanzamiento en Estados Unidos durante 2027.

La película también cuenta con la participación de Aubrey Plaza y Everly Carganilla, bajo la dirección de Zach Woods, conocido por sus actuaciones en series como "Silicon Valley" y "The Office". El proyecto representa su debut como director de un largometraje.

La adquisición de los derechos de distribución llega después de que la cinta tuviera su estreno mundial en el Festival de Tribeca de 2026 y participara posteriormente en otros encuentros cinematográficos internacionales.

¿De qué trata The Accompanist?

La historia sigue a Emily, una niña de nueve años que vive con su abuelo en Nueva Jersey. Sin embargo, el avance de la demencia del hombre comienza a dificultar sus cuidados, situación que provoca la intervención de una agente de protección infantil, interpretada por Aubrey Plaza.

Tras ser retirada del hogar de su abuelo, la pequeña queda bajo el cuidado de Sylvia, una mujer de 70 años interpretada por Susan Sarandon, quien se convierte en su madre de acogida.

Sylvia es una mujer excéntrica, divertida e impredecible, cuya manera poco convencional de relacionarse con el mundo desconcierta inicialmente a Emily. Con el paso del tiempo, ambas desarrollan un vínculo inesperado que las lleva a construir una nueva relación familiar.

La trama también explora los recuerdos, la imaginación y la realidad, mientras los personajes enfrentan heridas del pasado y situaciones misteriosas que influyen en su convivencia.

Zach Woods debuta como director de cine

Además de dirigir la película, Zach Woods participó en la escritura del guion junto con Brandon Gardner. El proyecto cuenta con la producción de Michael Sagol, Allison Hironaka, Carlos Zozaya, Lauren Bratman, el propio Woods y Aubrey Plaza.

La producción se realizó en asociación con Evil Hag Productions y Cinereach, mientras que Watermelon Pictures adquirió los derechos para distribuirla en el mercado norteamericano.

La negociación fue encabezada por Munir Atalla, vicepresidente ejecutivo de producción y adquisiciones de Watermelon Pictures, y Jessica Lacy, de Gersh, en representación de los realizadores. Audrey Delaney, integrante del equipo de marketing de la distribuidora, inició el acercamiento para concretar el acuerdo.

¿Cuándo se estrenará The Accompanist?

Watermelon Pictures tiene previsto estrenar "The Accompanist" en Estados Unidos durante 2027. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha específica de lanzamiento ni información sobre su distribución en México y otros territorios de Latinoamérica.

Antes de conseguir este acuerdo, la cinta tuvo su presentación mundial en el Festival de Tribeca y también formó parte de la programación del Festival de Cine Americano de Deauville y de Alice nella Città, sección vinculada al Festival de Cine de Roma.