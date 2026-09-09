Surgen primeros roces por comida en La Granja VIP 2026

Azalia Ojeda encaró a Mónica Escobedo por un descuido en el comedor, evidenciando los problemas por el racionamiento interno.

Apenas transcurridas las primeras horas de convivencia en la segunda temporada de La Granja VIP, la tensión por el alimento y la limpieza comenzó a mellar la relación entre los famosos, desencadenando los primeros enfrentamientos de la edición.

El conflicto surgió en la zona de la cocina y el comedor principal luego de que Mónica Escobedo dejara una manzana a medio comer sobre la mesa. La acción no pasó desapercibida y generó la molestia inmediata del grupo, siendo Azalia Ojeda "La Negra" quien alzó la voz para encarar la situación y reclamar directamente por el descuido.

El reclamo de Ojeda abrió un tenso debate grupal sobre las normas de higiene, el respeto a los espacios comunes y el valor de la comida dentro de la casa, especialmente en un contexto donde las raciones son estrictamente limitadas. Entre intercambios de palabras y posturas divididas, este primer desacuerdo dejó en evidencia que el orden y la escasez de recursos serán detonantes permanentes en las dinámicas del reality.