Surgen primeros roces por comida en La Granja VIP 2026

Apenas transcurridas las primeras horas de convivencia en la segunda temporada de La Granja VIP, la tensión por el alimento y la limpieza comenzó a mellar la relación entre los famosos, desencadenando los primeros enfrentamientos de la edición.
El conflicto surgió en la zona de la cocina y el comedor principal luego de que Mónica Escobedo dejara una manzana a medio comer sobre la mesa. La acción no pasó desapercibida y generó la molestia inmediata del grupo, siendo Azalia Ojeda "La Negra" quien alzó la voz para encarar la situación y reclamar directamente por el descuido.
El reclamo de Ojeda abrió un tenso debate grupal sobre las normas de higiene, el respeto a los espacios comunes y el valor de la comida dentro de la casa, especialmente en un contexto donde las raciones son estrictamente limitadas. Entre intercambios de palabras y posturas divididas, este primer desacuerdo dejó en evidencia que el orden y la escasez de recursos serán detonantes permanentes en las dinámicas del reality.