Surgen dos nuevos señalamientos contra Alfonso Obregón

El abogado de Brenda Rivero informó que dos personas buscan denunciar a Alfonso Obregón por presuntos delitos sexuales; aún no presentan denuncia formal

El caso del actor de doblaje Alfonso Obregón continúa desarrollándose. El abogado Gerardo Martín Rincón Flores, representante legal de Brenda Rivero, informó que dos personas más se acercaron a su despacho con la intención de denunciar al actor por presuntos delitos de índole sexual.

De acuerdo con el litigante, estas personas aún no han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que primero deberán ser entrevistadas y aportar los elementos necesarios para determinar si procederán legalmente.

Hasta el momento, la única denuncia formal es la presentada por la actriz de doblaje Brenda Rivero, quien acusa a Obregón por los presuntos delitos de abuso sexual, violación y corrupción de menores. La carpeta de investigación ya se encuentra en manos de las autoridades.

Fiscalía mantiene investigación contra Alfonso Obregón

El abogado señaló que, conforme avance el proceso, solicitarán diversos peritajes especializados para fortalecer la investigación y dar seguimiento a la denuncia ya presentada.

Por su parte, Alfonso Obregón no ha emitido un posicionamiento público sobre estos nuevos señalamientos. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y será la Fiscalía la encargada de determinar el curso del proceso.

Cabe recordar que, hasta este momento, las dos personas mencionadas por la defensa legal de Brenda Rivero no han presentado una denuncia formal, por lo que las investigaciones continúan y prevalece el principio de presunción de inocencia mientras las autoridades esclarecen los hechos.