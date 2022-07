Surge tétrica moda en TikTok

En la plataforma, varias personas se han sumado a un extraño trend, en el que se disimula con maquillaje "el fallecimiento de una mujer".

julio, 21, 2022 18:55

En los últimos días ha surgido un nuevo trend a través de TikTok el cual ha sido replicado por varios usuarios de la plataforma. La temática de estos videos es ver a una mujer aparentemente muerta a quien se maquilla para que nadie se de cuenta.

Los videos suelen iniciar con una mujer que está maquillada para asemejar a un cuerpo en descomposición, para después maquillarse y aparentar que sigue con vida.

También los videos suelen ir acompañados con una canción tétrica por el sonido tanto como por su letra que dice: "Tengo un secreto, ¿puedes guardarlo? Júrame que este sí lo guardarás" ("Got a secret, can you keep it, swear this one you'll save").

Es así, como en un trend bastante tétrico, muchas chicas utilizan sus destacables habilidades de maquillaje para simular el aspecto de un cuerpo cuyo estado de descomposición ya ha avanzado un poco. Posteriormente haciendo uso de un muy creativo esquema de edición, da la ilusión de que se logró maquillar a un cadáver tan bien que pareciera estar vivo.

¿Cual es el origen de esta moda en TikTok?

El tema "Secret" de Pierces, es el tema principal de la serie televisiva Pretty Little Liars, en cuyo opening, se puede ver como a una mujer que falleció, se le está maquillando antes de ser introducida en un féretro.

Así mismo, en el video musical de esta canción, se puede ver a las intérpretes del tema realizando una acción similar, en la que al final de maquillar a la chica muerta, esta cobra vida para sumarse a cantar la canción.

Y pese a que el último episodio de la original "Pretty Little Liars" se emitió en televisión durante el 2017, aparentemente, ha cobrado popularidad de nuevo entre los millennials debido a que este año, HBO Max anunció la serie "Pretty Little Liars: Original sin", precuela con la cual, se expande este universo.

