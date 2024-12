Superman: Revelan fecha de estreno de la nueva película

Warner Bros. Pictures y DC Studios han publicado el primer póster de Superman de James Gunn . También se compartió un avance en sus cuentas de redes sociales, anunciando que el avance oficial de la primera película de DC Universe se lanzará el jueves 19 de diciembre a las 6:00 horas.

Superman, cuyo estreno está previsto para el 11 de julio de 2025, marca el inicio oficial del nuevo Universo DC , dirigido por James Gunn y Peter Safran. Gunn escribió y dirigió Superman.

El póster en movimiento muestra al Superman de David Corenswet volando hacia arriba, con el lema "Look Up" (Mira hacia arriba).

Look Up. #Superman #FilmedForIMAX @IMAX

Sign up to get Fan First updates on all things DC Studios at https://t.co/VMn1ge8cnG pic.twitter.com/S0XosfdIiT