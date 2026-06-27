‘Supergirl’ inicia con 7.8 millones de dólares en preestrenos

Supergirl debutó con 7.8 millones de dólares en preestrenos y apunta a recaudar hasta 50 millones en su primer fin de semana

La nueva apuesta de DC Studios, “Supergirl”, comenzó su recorrido en la taquilla con una recaudación de 7.8 millones de dólares durante las funciones de preestreno y un acumulado de 13 millones de dólares a nivel mundial antes de su estreno oficial.

La película, distribuida por Warner Bros. y protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El, llega a las salas con una proyección de entre 47 y 50 millones de dólares para su primer fin de semana en cartelera.

Buscará competir con el éxito de Toy Story 5

Pese a su sólido inicio, las estimaciones indican que “Supergirl” no superará a “Toy Story 5”, que se perfila para mantenerse como la película más taquillera del fin de semana con ingresos estimados de entre 80 y 90 millones de dólares en su segunda semana de exhibición.

La producción de DC tuvo un presupuesto de aproximadamente 170 millones de dólares, sin incluir los gastos de promoción mundial, por lo que dependerá del respaldo del público para recuperar la inversión.

Además, el estreno representa una nueva prueba para la estrategia encabezada por James Gunn y Peter Safran al frente del renovado universo cinematográfico de DC, en un contexto donde las películas basadas en cómics han mostrado una menor fuerza comercial en comparación con años anteriores.

La historia de Kara Zor-El

En esta nueva entrega, Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El, prima de Superman, personaje que tuvo una breve aparición en la película protagonizada por David Corenswet el año pasado.

La historia sigue a Kara mientras ayuda a una joven a perseguir a Krem de las Colinas Amarillas, un mercenario responsable del asesinato de su familia. Durante la aventura también busca rescatar a su perro Krypto y se cruza con el cazarrecompensas galáctico Lobo, interpretado por Jason Momoa.

La dirección corre a cargo de Craig Gillespie, conocido por su trabajo en películas como “Yo, Tonya” y “Cruella”.

Como referencia, “Superman” recaudó 22 millones de dólares en funciones de preestreno cuando llegó a los cines el año pasado y cerró su recorrido comercial con 618.7 millones de dólares en taquilla mundial.

'Jackass' también llega a los cines

Otro de los estrenos del fin de semana es “Jackass: Best and Last”, la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Johnny Knoxville y Steve-O.

La producción obtuvo 1.2 millones de dólares en funciones de preestreno y se estima que finalizará su primer fin de semana con ingresos de entre 10 y 12 millones de dólares. Aunque sería el debut más bajo de la saga, su presupuesto fue de apenas 10 millones de dólares.

En paralelo, Disney alcanzó un nuevo hito al convertirse este año en el primer estudio cinematográfico en superar los 3 mil millones de dólares en ingresos de taquilla.

La compañía ha impulsado ese resultado con éxitos como “Toy Story 5” y “El diablo viste de Prada 2”, aunque también registró resultados por debajo de lo esperado con títulos como “Star Wars: The Mandalorian” y “Grogu”.