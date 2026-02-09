Supergirl estrena teaser con Krypto en Puppy Bowl

DC Studios presentó nuevo material de Supergirl durante el Puppy Bowl de Animal Planet, donde el pequeño Krypto apareció como un cachorrito que rápidamente conquistó a los fans.
El avance, compartido por James Gunn con el mensaje “Watch out universe. #Supergirl lands in theaters June 26”, no es un tráiler completo, sino un teaser extendido con escenas inéditas.
Watch out universe. #Supergirl lands in theaters June 26. #PuppyBowl continues on Animal Planet for more out-of-this-world cuteness. pic.twitter.com/q5FgjrE7ka— James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2026
Entre ellas destacan momentos de la destrucción de Krypton, un funeral kryptoniano y el vínculo entre Kara Zor-El y su superperro.
Una Kara Zor-El más oscura
Dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya, Cruella), la película muestra una versión distinta de la heroína. Milly Alcock (La Casa del Dragón) interpreta a una Kara marcada por el trauma de haber presenciado la agonía de su planeta natal.
Lejos de la representación clásica, esta Supergirl es más ruda y emocionalmente inestable. La historia se basa en la miniserie Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely, y adopta el tono de un western cósmico.
El metraje retoma elementos ya vistos en avances anteriores: Kara celebrando su cumpleaños 23 bajo un sol rojo y siendo reclutada por Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), quien busca justicia por el asesinato de su padre.
Ambas emprenden una travesía interestelar junto a Krypto para cazar al pirata Krem de las Colinas Amarillas, interpretado por Matthias Schoenaerts.
Con fotografía de Rob Hardy (Ex Machina) y música de Tom Holkenborg (Mad Max: Furia en la Carretera), la cinta apuesta por un estilo visual crudo y de alto contraste.
El elenco también incluye a David Krumholtz y Emily Beecham. El filme representa un cambio de rumbo para DC Studios, alejándose de los escenarios tradicionales para explorar los confines más hostiles de la galaxia.
Supergirl llegará a cines e IMAX el 26 de junio de 2026. Mientras tanto, el adorable Krypto ya se convirtió en sensación en redes sociales.