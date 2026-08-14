Supera Spider-Man: Brand New Day los US$700 millones en taquilla

La cinta de Spider-Man superó los 700 millones de dólares en Norteamérica y alcanzó la cifra más rápido que cualquier otra película

Spider-Man: Brand New Day continúa haciendo historia en las salas de cine. La nueva aventura del héroe arácnido superó los 700 millones de dólares en taquilla en Norteamérica y se convirtió en la película que más rápido ha alcanzado esta cifra.

La producción protagonizada por Tom Holland acumula hasta ahora 704.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que su recaudación mundial asciende a 1,800 millones de dólares después de apenas dos fines de semana en cartelera.

Solo siete películas han alcanzado esta cifra

El nuevo récord coloca a Brand New Day en un selecto grupo de producciones que han logrado superar los 700 millones de dólares en el mercado norteamericano.

La lista está encabezada por Star Wars: El despertar de la Fuerza, con 963 millones de dólares, seguida por Avengers: Endgame, con 858 millones; Spider-Man: No Way Home, con 814 millones; Avatar, con 785 millones; Top Gun: Maverick, con 721 millones; y Black Panther, que alcanzó los 700 millones.

Con sus 704.5 millones, la nueva cinta del arácnido se incorpora a este reducido grupo y deja atrás a varias de las producciones más exitosas de la historia.

También arrasa en mercados internacionales

Fuera de Norteamérica, Spider-Man: Brand New Day ha generado 1,108 millones de dólares, una cifra que incluso supera ligeramente los 1,106 millones obtenidos en mercados internacionales por Spider-Man: No Way Home.

En apenas seis días, la película consiguió rebasar los 1,000 millones de dólares a nivel mundial, después de un estreno que recaudó 355 millones en Norteamérica y alrededor de 932 millones en todo el mundo.

¿Podría alcanzar los 3,000 millones?

El desempeño de la cinta ha provocado que las proyecciones sobre su recaudación final sean cada vez más ambiciosas. Con poca competencia durante el resto del verano, la producción podría continuar sumando millones durante las próximas semanas.

Entre los escenarios que ya se contemplan está la posibilidad de que Brand New Day se convierta en la primera película en superar los 1,000 millones de dólares únicamente en Norteamérica.

También existe la expectativa de que pueda acercarse a los 3,000 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que hasta ahora ninguna película ha conseguido.

Hasta el momento, Avatar y Avengers: Endgame se mantienen entre las películas más taquilleras de la historia a nivel mundial, con recaudaciones de aproximadamente 2,900 millones y 2,700 millones de dólares, respectivamente, gracias también a sus posteriores reestrenos.