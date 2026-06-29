Supera ‘Michael’ a ‘Oppenheimer’ y rompe récord en taquilla

El filme logró el mejor día de estreno de cualquier película lanzada durante 2026, fortaleciendo su posición como uno de los fenómenos más importantes del año.

La película Michael, basada en la vida del cantante Michael Jackson, se convirtió en la biopic más taquillera de todos los tiempos al superar la recaudación global alcanzada por Oppenheimer, consolidándose como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026.

De acuerdo con cifras reportadas por la industria, la producción acumula más de 977 millones de dólares en la taquilla mundial, una marca que la coloca a las puertas de convertirse en la primera biografía cinematográfica en superar los 1,000 millones de dólares en ingresos.

Rompe récord desde su estreno

El interés del público por la historia del llamado “Rey del Pop” quedó reflejado desde su llegada a los cines. La cinta registró alrededor de 40 millones de dólares durante su primer día en cartelera en el mercado doméstico, estableciendo un nuevo récord para una biopic.

Desde ese día, Michael superó el debut de Oppenheimer, que había recaudado 33 millones de dólares en su jornada inaugural.

Además, logró el mejor día de estreno de cualquier película lanzada durante 2026, fortaleciendo su posición como uno de los fenómenos cinematográficos más importantes del año.

Producción enfrentó cambios antes de llegar a cines

El proyecto también estuvo rodeado de polémica durante su desarrollo. Diversos reportes señalaron que la producción realizó modificaciones significativas en la etapa final del proceso para ajustar algunos contenidos relacionados con aspectos sensibles de la vida del artista.

Según la información difundida, se invirtieron aproximadamente 15 millones de dólares en regrabaciones y cambios destinados a eliminar elementos considerados controvertidos antes del estreno oficial.

Aunque la recepción de la crítica especializada ha sido dividida, la respuesta de los espectadores ha sido determinante para el desempeño comercial de la película.