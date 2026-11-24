El Super Bowl LXI se proyectará en cientos de salas IMAX el 14 de febrero de 2027, con el espectáculo de medio tiempo encabezado por Jay-Z

El Super Bowl LXI llegará por primera vez a las salas de cine IMAX, gracias a una alianza entre la NFL, ESPN, The Walt Disney Company y la compañía cinematográfica, que permitirá a los aficionados disfrutar del partido y del espectáculo de medio tiempo en pantallas de gran formato.

La transmisión especial está programada para el domingo 14 de febrero de 2027 y tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación musical de Jay-Z, quien encabezará el Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show.

Super Bowl LXI tendrá una transmisión de más de cuatro horas

El acuerdo contempla que el encuentro deportivo se proyecte en cientos de complejos IMAX de Estados Unidos y algunos mercados internacionales, entre ellos Australia, Nueva Zelanda y Brasil.

La experiencia tendrá una duración superior a cuatro horas e incluirá la transmisión principal del partido a cargo de ESPN, la cobertura previa, el espectáculo de medio tiempo y los comentarios posteriores al encuentro.

De acuerdo con las compañías involucradas, esta iniciativa representará el evento en vivo más grande en la historia de IMAX, al llevar una de las competencias deportivas con mayor audiencia a un formato tradicionalmente asociado con producciones cinematográficas.

Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo

Uno de los momentos centrales de la transmisión será el show musical de Jay-Z, quien fue anunciado como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en octubre de 2026.

El rapero, ganador de 25 premios Grammy, llegará al escenario después de tres décadas de trayectoria musical. Su participación también representa un momento significativo en su relación con el evento, pues su compañía Roc Nation ha colaborado con la NFL en la producción y asesoría de entretenimiento del espectáculo desde 2019.

La presentación será producida ejecutivamente por Roc Nation, mientras que Hamish Hamilton estará a cargo de la dirección.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para IMAX?

Los boletos para asistir a las funciones especiales del Super Bowl LXI en IMAX estarán disponibles a partir de enero de 2027, aunque todavía no se han anunciado los precios ni la lista definitiva de complejos participantes.

Las empresas informaron que los detalles sobre las salas y el proceso de compra se darán a conocer durante las próximas semanas.

El partido también contará con otras opciones de transmisión, entre ellas ESPN, ABC, Disney+ y Univision, además de distintas señales alternativas preparadas para la audiencia.