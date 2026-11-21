Tras rescatar Ivonne Montero a Kunno y dejar a Niurka, una traición doble incluyó a Bebeshita y Manelyk en la tabla junto a Kevin y Mono.

La gala de salvación dio un giro inesperado cuando Ivonne Montero decidió salvar a Kunno y dejar en la tabla de nominados a Niurka, siguiendo la petición directa de la vedette durante el convencimiento, donde aseguró que no quería ser salvada si no era por méritos propios.

Lo que parecía una decisión cerrada cambió de golpe cuando el pajarito “el villano más villano” sacó la tarjeta de “traición doble”, alterando las reglas del juego y dejando sin margen de elección a Ivonne.

La “traición doble” y el movimiento en la placa

A raíz de la dinámica, Bebeshita y Manelyk ingresaron de forma directa a la placa de nominados sin que Ivonne pudiera seleccionar a los nuevos integrantes. Aun así, Adal cuestionó a Montero sobre a quién habría traicionado en caso de tener el control de la decisión, a lo que ella respondió que a Bebeshita.

El escenario dejó a Ivonne acotada en sus opciones: Julio ostenta el título de capataz y cuenta con inmunidad ante las nominaciones, Kunno acababa de ser rescatado de la tabla y ella misma no podía autonominarse.

Así quedó la tabla de nominados

Tras el giro provocado por la “traición doble”, los participantes que quedaron en riesgo son los siguientes concursantes en la placa, Kevin, Mono, Niurka, Bebeshita y Manelyk.