Suma 'Scary Movie' 105.5 millones de dólares en taquilla mundial

Su ventaja fue considerable respecto a sus competidoras, consolidándose como el lanzamiento más exitoso del fin de semana.

La franquicia 'Scary Movie' volvió a demostrar su vigencia en la industria cinematográfica al convertirse en la película más vista del fin de semana a nivel mundial. La sexta entrega de la saga de comedia y terror logró una recaudación global de 105.5 millones de dólares, cifra que representa el mejor estreno para la serie desde el lanzamiento de la cinta original en el año 2000.

De acuerdo con los reportes de taquilla, la producción obtuvo 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que sumó otros 50.5 millones en mercados internacionales. El resultado cobra relevancia al considerar que la película contó con un presupuesto cercano a los 30 millones de dólares, lo que le permite perfilarse rápidamente como un proyecto rentable para sus productores.

La nostalgia impulsa el regreso de la franquicia

Más de dos décadas después de su debut, la saga logró reconectar con el público mediante una combinación de humor, referencias a la cultura popular y elementos clásicos del cine de terror. El desempeño de la película refleja además el interés de las audiencias por franquicias reconocidas que regresan a la pantalla grande con nuevas propuestas.

La ventaja obtenida por 'Scary Movie' fue considerable respecto a sus competidoras, consolidándose como el lanzamiento más exitoso del fin de semana y dejando atrás a producciones con presupuestos significativamente superiores.

'Masters of the Universe' queda por debajo de las expectativas

En el segundo lugar de la clasificación apareció 'Masters of the Universe' ('He-Man y los Masters del Universo'), que alcanzó una recaudación mundial de 54 millones de dólares durante su estreno.

Sin embargo, la cifra fue considerada insuficiente frente a las expectativas generadas alrededor del proyecto, cuya inversión en producción ronda los 200 millones de dólares. La película tendrá que mantener un desempeño sólido en las próximas semanas para recuperar su elevado costo.

El cine de terror mantiene su fuerza en cartelera

La tercera posición fue para 'Backrooms', una de las sorpresas del año. En apenas dos semanas, la producción ya acumula 212 millones de dólares en ingresos globales, consolidándose como uno de los fenómenos cinematográficos recientes.

El éxito de la cinta también ha colocado en los reflectores a su director, Kane Parsons, quien se convirtió en el realizador más joven en alcanzar el primer lugar de la taquilla con un proyecto que tuvo sus orígenes en YouTube.

Por su parte, 'Obssesion' se ubicó en el cuarto puesto con una recaudación acumulada de 224 millones de dólares, mientras que 'The Amazing Digital Circus: The Last Act' completó el top cinco con 19.4 millones de dólares obtenidos en Norteamérica.

'The Mandalorian and Grogu' sigue perdiendo impulso

Fuera de los primeros lugares quedó 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', que descendió hasta la sexta posición tras registrar apenas 10 millones de dólares durante su tercer fin de semana en cartelera.

La producción experimentó una caída cercana al 60 por ciento respecto al periodo anterior y acumula 155.8 millones de dólares en Estados Unidos, además de 293 millones a nivel mundial, cifras que han generado dudas sobre su desempeño comercial en comparación con otras entregas relacionadas con la popular franquicia galáctica.