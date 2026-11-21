Morat anunció tercera fecha el 4 de diciembre en Arena Monterrey tras agotar el 2 y 3 de diciembre; boletos en Superboletos.

La agrupación Morat sumó una tercera presentación en Monterrey dentro de su “Ya Es Mañana World Tour”, luego de que las dos fechas inicialmente anunciadas quedaran agotadas en la Arena Monterrey, según dio a conocer el recinto en redes sociales.

La publicación oficial detalla que la agrupación colombiana ofrecerá este nuevo concierto el 4 de diciembre, anunciado como su nueva y última fecha en la ciudad tras llenos previos, de los cuales también ya presenta las últimas entradas disponibles.

Fechas y venta de boletos en la Arena Monterrey

La agenda compartida por Arena Monterrey para la visita de Morat se organiza de la siguiente manera en el calendario de diciembre.

Del 2 al 3 de diciembre: Fechas reportadas como agotadas.

El 4 de diciembre: Nueva y última fecha disponible, con últimos boletos anunciados.

Si usted quiere adquirir sus boletos, los puntos de venta son las taquillas del recinto y Superboletos.

Con esta ampliación de calendario en Monterrey, la banda extiende su paso por el escenario regiomontano en el cierre del año bajo el impulso de la alta demanda del público.