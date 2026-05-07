Subastarán recuerdos de Matthew Perry para apoyar recuperación

Guiones de “Friends”, premios y objetos personales del actor serán vendidos en junio para financiar programas contra adicciones a través de su fundación

Los recuerdos personales y profesionales del fallecido actor Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel de Chandler Bing en “Friends”, serán subastados el próximo mes en una venta benéfica organizada junto con la Fundación Matthew Perry, enfocada en apoyar programas de recuperación y reducir el estigma en torno a la adicción.

Entre los artículos más destacados se encuentra una colección de 26 guiones originales de episodios emblemáticos de “Friends”, incluidos capítulos como “The One With Ross’s Tan”, “The One Where Joey Speaks French” y el episodio final de dos partes, “The Last One”.

También se ofrecerán dos guiones firmados por Perry y el elenco principal, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, además de un álbum fotográfico titulado “The One With the Last Supper” y una réplica del icónico marco amarillo de la mirilla del departamento de Monica.

Premios y arte de su colección personal

La subasta incluirá además el premio SAG que Perry obtuvo en 1995 por su actuación en una serie de comedia, así como obras de arte de su colección privada, con piezas de artistas reconocidos como Banksy y Mel Bochner.

Las ganancias netas de la venta, que se realizará el 5 de junio a través de Heritage Auctions en línea y de manera presencial en Dallas, serán destinadas a diversas iniciativas de apoyo a personas con adicciones.

Entre los beneficiarios figuran la Fundación Matthew Perry, una beca en medicina de adicciones en el Hospital General de Massachusetts, el festival sobrio Healing Appalachia y programas comunitarios de recuperación.

Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la Fundación Matthew Perry, destacó que el actor defendía una visión de tratamiento basada en compasión y ciencia.

“Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”, señaló.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, tras una larga lucha pública contra las adicciones. Con esta subasta, su legado busca seguir ayudando a quienes enfrentan procesos de recuperación.