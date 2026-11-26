La Beretta 92F que utilizó Bruce Willis como John McClane en 'Duro de Matar' saldrá a subasta en diciembre y podría alcanzar los 150 mil dólares

Una pieza de la historia del cine de acción llegará al mercado de coleccionistas: la pistola Beretta 92F que utilizó Bruce Willis al interpretar a John McClane en la película "Duro de Matar" será subastada en diciembre y podría alcanzar un precio de hasta 150 mil dólares.

El arma formó parte de los objetos utilizados durante el rodaje de la cinta de 1988 y será ofrecida por Rock Island Auction Company como parte de su subasta Premier, programada del 4 al 6 de diciembre en Bedford, Texas. La pieza saldrá a la venta específicamente el 5 de diciembre.

¿Cuánto cuesta la pistola de Duro de Matar?

La casa de subastas estima que la Beretta 92F podría venderse por una cantidad de entre 75 mil y 150 mil dólares, debido a su vínculo con una de las películas más reconocidas de Bruce Willis.

Se trata de una de las dos pistolas de ese modelo que fueron alquiladas a la compañía Stembridge Gun Rentals para la producción. Como parte de la documentación del artículo se incluye una copia de la factura original de 1987, en la que aparece registrado el número de serie del arma y su renta a 20th Century Fox para el rodaje.

El arma acompañó a John McClane durante la película

En "Duro de Matar", la Beretta fue uno de los elementos más reconocibles del personaje de McClane, un policía de Nueva York que viaja a Los Ángeles y termina enfrentándose por su cuenta a los criminales que toman el control del edificio Nakatomi Plaza.

La pistola aparece durante buena parte de la historia, incluso en una de las escenas más recordadas, cuando el protagonista la lleva sujeta a la espalda con cinta adhesiva navideña mientras intenta recuperar el edificio de manos de Hans Gruber.

La subasta representa una oportunidad para los seguidores de la película y los coleccionistas de artículos originales de Hollywood de adquirir un objeto que estuvo presente durante la filmación.

Subastarán otros objetos vinculados con celebridades

La venta de Rock Island Auction Company también incluirá otras piezas relacionadas con el entretenimiento, entre ellas armas utilizadas en producciones del género western como "Bonanza" y "El Dorado", además de armas que pertenecieron a figuras de la música como Frank Sinatra y Elvis Presley.

Estrenada en 1988, "Duro de Matar" ayudó a redefinir el cine de acción y consolidó a Bruce Willis como una de las figuras del género. En 2017, la película fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural, histórica y estética.