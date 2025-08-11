Subastarán objetos icónicos de Whitney Houston

el evento The Whitney Houston Legacy Foundation se llevará a cabo el 12 de agosto de 2025, coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños 62 de la artista

El brillo y la elegancia de Whitney Houston volverán a encender los reflectores este agosto, cuando una exclusiva colección de artículos personales de la icónica cantante salga a subasta en Gardena, California.

Organizado por Julien’s Auctions, el evento The Whitney Houston Legacy Foundation se llevará a cabo el 12 de agosto de 2025, coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños 62 de la artista. Antes de la venta, los objetos serán exhibidos al público, permitiendo a los fanáticos admirarlos de cerca.

La subasta tendrá un fin benéfico: lo recaudado apoyará programas para empoderar a jóvenes, especialmente dentro de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, a través de la fundación que lleva su nombre.

Entre las piezas más codiciadas figuran:

El jersey que lució en la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 1994.

El catsuit de cristales de Marc Bouwer, valuado entre 5,000 y 7,000 dólares.

El conjunto dorado y turbante usado en su histórico concierto de 1994 en Sudáfrica, tras el fin del apartheid.

La chamarra Harley Davidson de I’m Your Baby Tonight.

Vestidos de Dolce & Gabbana y otras piezas que vistió en homenajes y programas de televisión.

Habrá también objetos curiosos como una máquina tragamonedas personalizada, un joyero con imitación de cocodrilo y una chaqueta de casino diseñada por Bob Mackie.

Pat Houston, albacea del legado de la cantante, destacó que reunir estas piezas ha sido un recorrido lleno de emoción: “Presentar esta colección es mantener vivo su espíritu y su impacto”.

La subasta, que tendrá precios iniciales desde 200 dólares, contará con modalidades en línea, por teléfono, en persona y con ofertas anticipadas.