Subastarán grabaciones inéditas de Oasis por hasta £1.6 millones

La colección reúne conciertos y ensayos registrados, además de objetos vinculados con Liam y Noel Gallagher, que serán vendidos en octubre

Oasis no solo ha vuelto a ser el fenómeno que fue en los escenarios durante los años 90, pues ahora también acapara los reflectores en las subastas con una colección de grabaciones inéditas de la banda de Manchester.

En días recientes se dio a conocer que serán subastadas 63 grabaciones inéditas de Oasis, que incluyen desde conciertos hasta horas de ensayos. La colección documenta la evolución del grupo durante una de sus etapas de mayor auge.

Esta colección de grabaciones ha sido valorada entre 1.2 y 1.6 millones de libras.

“The Desk Tape”, como fue nombrada la colección, durante 20 años ha sido patrimonio de Owain Richards, cuyo padre trabajó como ingeniero de sonido de sala y formó parte de la banda durante sus años más exitosos.

“Crecí escuchando estas grabaciones. Oasis formaba parte de la familia tanto como de la cultura”, afirma Richards.

Los organizadores destacan el valor de las grabaciones, registradas directamente desde la mesa de sonido durante conciertos y ensayos de Oasis.

Además de las grabaciones, la subasta también incluirá objetos vinculados a la banda liderada por Liam y Noel Gallagher.

Entre las piezas destacan los setlists originales, itinerarios de giras, una guitarra Epiphone utilizada por el grupo, una parka oficial de Oasis y un exclusivo par de zapatillas Adidas Kegler Super Ostrich que fue regalado a Noel Gallagher.

Todas estas piezas saldrán a la venta el próximo 3 de octubre en Evesham, una localidad del condado inglés de Worcestershire.

Según la casa de subastas Littleton Auctions, las cintas constituyen el único archivo maestro de estas características que existe sobre Oasis.