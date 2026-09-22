Subastan objetos de Brigitte Bardot por casi €1 millón de euros

La colección personal de la actriz y cantante reunió 285 lotes, vendidos durante una subasta de nueve horas con más de 3,000 postores de todo el mundo

Los 285 lotes de objetos personales de Brigitte Bardot fueron vendidos este lunes en París por un total de €953,531 euros, incluidos los gastos, durante una subasta que se prolongó casi nueve horas y reunió a más de 3,000 postores de todo el mundo.

La totalidad de los lotes encontró comprador en el Hôtel Drouot. La colección incluyó dibujos, fotografías, ropa, joyas, muebles y otros objetos procedentes principalmente de las residencias de la actriz y cantante en Saint-Tropez y París.

Entre las piezas con mayores precios destacó un brazalete de oro con dijes, vendido por 56.932 euros, pese a que su estimación inicial era de entre €800 y €1,200 euros. También se adjudicaron un autorretrato de Bardot por 39.720 euros y un dibujo de Jean-Jacques Sempé por €25,156 euros.

La venta incluyó además objetos relacionados con la vida personal y profesional de Bardot, quien falleció el pasado 28 de diciembre a los 91 años. Una guitarra flamenca Admira alcanzó €11,916 euros y una guitarra clásica Yamaha, €8,606 euros.

Entre otros lotes destacados estuvieron el sillón 'Peacock', procedente de La Madrague, vendido por €7,017 euros; un tutú negro de Repetto, por €5,031 euros; una máquina de escribir Olivetti Lettera 22, por €4,634 euros, y unas gafas de sol ámbar de los años 60, por €2,648 euros.

También se subastaron retratos de Bardot, entre ellos uno realizado por Léonor Fini, vendido por €4,634 euros, y otro pintado por Roger Vadim, su primer marido, que alcanzó €5,959 euros.

Un dibujo de Aslan pasó de una estimación de entre €60 y €80 euros a un precio final de €7,282 euros.

Los objetos pertenecían a la colección personal de Bardot y su venta ocurrió casi cuatro décadas después de que la actriz organizara, en junio de 1987, una primera subasta para financiar la Fundación Brigitte Bardot, creada en 1986 para la defensa de los animales.

Según Millon, los fondos de esta nueva venta serán destinados a la sucesión de Bardot, cuyos beneficiarios son su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, y la Fundación Brigitte Bardot.

La fundación opera actualmente en 70 países y acoge a más de 13,000 animales en sus cuatro santuarios o mediante organizaciones asociadas.