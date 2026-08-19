Subastan discos de 7 pulgadas con temas de John Lennon

War Child U.K. puso en marcha la décima edición de su subasta benéfica Secret 7″, una iniciativa que reúne 700 discos de vinilo de siete pulgadas con portadas creadas por reconocidos artistas de distintas partes del mundo.

La particularidad del proyecto es que cada pieza contiene una canción sorpresa y una portada inspirada en ella. Sin embargo, tanto el tema musical como el artista que diseñó la cubierta permanecen ocultos hasta que el comprador recibe el disco que ganó en la subasta.

The War Child presents Secret 7” auction is now live!

Artists and creatives from around the world - from household names to emerging talent - have each created unique vinyl sleeves for one of seven iconic tracks. And now all 700 sleeves are up for auction, with every penny raised… pic.twitter.com/pdvzZKzf1c — John Lennon (@johnlennon) August 18, 2026

Entre las canciones incluidas en esta edición aparecen “Out the Blue” de John Lennon, “Let’s Do It Again!” de The Last Dinner Party, “Out of Reach” de Gabrielle y “No Kind Words” de The Maccabees.

La selección también incluye “Purple” de Skin, “Take a Slice” de Glass Animals y “Hope for the Future” de Bastille. El tema de The Last Dinner Party fue incluido anteriormente en el recopilatorio Help(2) de War Child.

Artistas de renombre diseñaron las portadas

La décima edición cuenta con la participación de artistas visuales de diferentes disciplinas. Entre ellos destacan Clare Twomey, Thierry Noir y Murugiah, además de Joy Yamusangie, Ben Kelly, Orlando Weeks, Mike Snelle y James Golding, conocidos como The Connor Brothers.

También colaboraron Justine Frischmann, integrante fundadora de Suede y posteriormente dedicada a las artes visuales; el pintor y escultor Ken Nwadiogbu; Pete Fowler, reconocido por su trabajo con Super Furry Animals, y Andy Vella, diseñador de portadas para The Cure.

¿Para qué se utilizará el dinero de la subasta?

Todo lo recaudado será destinado a War Child, organización que brinda apoyo en salud mental, asistencia inmediata, educación y protección a niños que se encuentran entre las poblaciones más vulnerables del mundo.

Charlotte Nimmo, directora de recaudación de fondos y participación de War Child, destacó el papel de la creatividad para generar cambios positivos y agradeció la participación de los artistas que se sumaron a la iniciativa.

¿Cuándo termina la exposición y la subasta?

Las 700 portadas pueden ser contempladas actualmente en 180 Studios, en Londres, donde permanecerán expuestas hasta el 30 de agosto.

La subasta en línea continuará abierta hasta el 2 de septiembre, por lo que los interesados tendrán hasta esa fecha para participar y adquirir una de las piezas cuyo contenido permanecerá en secreto hasta su entrega.