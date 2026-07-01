Subastan demo inédita de Chris Martin inspirada en James Bond

Una grabación inédita de Chris Martin, creada como posible tema para James Bond, será subastada junto con otros materiales históricos de Coldplay

Una grabación demo inédita de hace 27 años, interpretada por Chris Martin y concebida como un posible tema para una película de James Bond, será puesta a subasta como parte de un archivo histórico con material temprano de Coldplay.

La pieza, titulada The World is Not Enough, fue escrita con la intención de acompañar la película homónima de 1999 protagonizada por Pierce Brosnan. Sin embargo, de acuerdo con la información del lote difundida por Wax Poetics, la canción nunca fue presentada oficialmente para ser considerada por la producción.

Un intento que nunca prosperó

La grabación, interpretada por Martin con acompañamiento acústico, permanece inédita y será ofrecida como un casete individual dentro de la subasta.

El vocalista de Coldplay ha reconocido anteriormente que la banda intentó en varias ocasiones crear un tema para la franquicia de James Bond, aunque ninguno llegó a presentarse.

En una entrevista concedida a NME en 2021, Martin explicó que el grupo acumuló composiciones pensadas para distintas películas del agente 007, pero admitió que no alcanzaban el nivel esperado.

El músico también comentó, en tono de humor, que probablemente la propuesta artística de Coldplay no encajaría con la visión del icónico espía británico, al considerar que el estilo de la banda dista del universo de acción característico de la saga.

Forma parte de un archivo histórico

El casete de The World is Not Enough integra una colección de grabaciones perteneciente al productor británico Chris Allison, quien trabajó con Coldplay antes del lanzamiento de su segundo EP, The Blue Room.

La subasta incluye mezclas originales en formato DAT, versiones alternativas y demos de las sesiones de grabación de ese material, además de interpretaciones inéditas de varias canciones.

Entre los documentos sonoros también figura una versión nunca antes escuchada de We Never Change, de acuerdo con la descripción publicada por Wax Poetics.

Al momento de darse a conocer la subasta, la oferta más alta por el casete que contiene la demo de The World is Not Enough alcanzaba los mil dólares.

El material representa una oportunidad para coleccionistas y seguidores de Coldplay de adquirir una grabación inédita que muestra uno de los intentos de la banda por formar parte del universo cinematográfico de James Bond.