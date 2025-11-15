Subastan carta que Taylor Swift escribió a Liam Payne en 2017

La inesperada aparición de un mensaje personal entre Taylor Swift y Liam Payne encendió a fans de ambos, reavivando recuerdos de su amistad en plena era pop.

La casa de subastas británica, Omega Auctions, sorprendió a fans de Taylor Swift y de One Direction al anunciar la inclusión de un artículo inédito en su próxima subasta de memorabilia musical: una carta manuscrita por Taylor Swift dirigida a Liam Payne, fechada el 1 de diciembre de 2017. El hallazgo se viralizó de inmediato en redes, donde swifties y directioners revivieron la conexión amistosa entre ambos artistas.

En el mensaje, Swift escribió: “Liam, long time no see! Estoy muy emocionada por ti, la estás rompiendo. Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es tan cool verte desde lejos, siempre te estoy apoyando. ¡Buena suerte esta noche! Taylor.”

Expecting serious interest in this. An original handwritten note from #TaylorSwift to Liam Payne, December 2017. Offered in our 'Showcase' sale of music memorabilia, 2nd December.https://t.co/qdH6M4cctB pic.twitter.com/RseXrC9rAj — Omega Auctions (@OmegaAuctions) November 12, 2025

Según la casa de subastas, la nota fue entregada al cantante británico previo a su participación en el Capital FM Jingle Bell Ball, realizado el 10 de diciembre de 2017 en la Arena O2 de Londres, donde ambos coincidieron en el cartel.

Aquel día, Taylor interpretó una mezcla de temas de distintas eras, como “…Ready For It?”, “Blank Space” y “Gorgeous”, mientras Liam incluyó en su set una versión de “Get Low” y éxitos como “Strip That Down” y “Bedroom Floor”, la canción que —como revela la carta— tenía fascinada a Swift.

Aunque la carta acaba de salir a la luz pública, Liam ya había hablado de ella. En una entrevista de 2017 con On Demand Entertainment, contó que Taylor le regaló una “canasta preciosa” con merchandising de Reputation, además de la nota. “Tiene una letra muy bonita, si es que ella la escribió… espero que sí”, dijo entonces entre risas.

En otra charla con Z100 New York, Liam recordó un momento curioso: alguna vez quedó atrapado en un elevador junto a Taylor, Ed Sheeran, sus padres y Harry Styles, quien fue pareja de Swift en 2012.

La subasta estima que la carta podría venderse entre £5,000 y £10,000, una cifra que equivaldría aproximadamente a $106,000 a $212,000 pesos mexicanos, lo que convierte a este gesto entre ambos artistas en una pieza altamente codiciada para coleccionistas y fans.