'Street Fighter' lidera taquilla con 51 millones de recaudación

Pese a estas cifras, el recibimiento de la película está siendo tibia para la adaptación por Kitao Sakurai del mítico videojuego de Capcom.

'Street Fighter' la película dirigida basada en la popular saga de videojuegos de los ochenta recaudó en todo el mundo 51 millones de dólares el fin de semana de su estreno, y se posiciona en el puesto número uno de Estados Unidos y Canadá, donde se ha estrenado en 3,575 cines, según datos de Box Office Mojo.

Pese a estas cifras, el recibimiento de la película está siendo tibia para la adaptación por Kitao Sakurai del mítico videojuego de Capcom. La película obtiene una calificación de 'B-' en las encuestas realizadas a los espectadores al salir de las salas (CinemaScore) y un 42 % en Rotten Tomatoes.

La sorpresa llega de la mano del documental 'You Can See Everything', un atípico proyecto dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre la figura de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, que se posiciona en Norteamérica como la segunda película más vista con 15 millones de dólares de recaudación.

'Other momy' ('La otra madre'), que se estreno el pasado 9 de octubre, sigue su recorrido y alcanza una recaudación de 78 millones de dólares en todo el mundo -44 millones en Norteamérica-; mientras 'Whalefall' una película de terror y supervivencia ha desembarcado este fin de semana en los cines con una recaudación de 17 millones de dólares en todo el mundo.