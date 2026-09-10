Streaming comenzará a usará IA para mejorar doblaje de series

Prime Video incorporará inteligencia artificial para sincronizar los movimientos de los labios de los actores con el audio doblado en inglés de Maxton Hall

Prime Video incorporará inteligencia artificial para sincronizar los movimientos de los labios de los actores con el audio doblado en inglés de Maxton Hall.

Prime Video de Amazon utilizará una combinación de tecnologías de inteligencia artificial y efectos visuales (VFX) para hacer que los doblajes al inglés de sus producciones parezcan más naturales.

La nueva función debutará con Maxton Hall, serie alemana que se convirtió en la producción original internacional más vista de Prime Video hasta la fecha.

La sincronización labial en inglés estará disponible a partir del miércoles para las temporadas 1 y 2 a nivel mundial. También se aplicará a la tercera y última temporada, cuyo estreno está previsto para el 9 de diciembre.

Audio humano y movimientos ajustados

La tecnología desarrollada por el equipo de Prime Video ajustará los movimientos de los labios de los actores para que coincidan con el audio doblado por actores humanos.

De acuerdo con Amazon, el objetivo es ofrecer una experiencia de visualización más fluida que permita al público mantenerse inmerso en la historia.

La compañía no reveló detalles específicos sobre las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para desarrollar esta función, aunque adelantó que planea extender la tecnología a otros títulos de Prime Video en el futuro.

La nueva herramienta también estará presente cuando se estrene la tercera y última temporada de Maxton Hall el próximo 9 de diciembre.

Esta temporada estará basada en la novela Save Me, publicada en 2018 por Mona Kasten.

Amazon busca ampliar el alcance de sus historias

Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de Prime Video y Amazon MGM Studios, señaló que la empresa busca innovar con herramientas que mejoren la experiencia de sus clientes.

Según el ejecutivo, la sincronización labial permitirá disfrutar de contenidos internacionales de una manera más fluida e inmersiva, además de facilitar que las historias de los creadores lleguen a una audiencia mundial.

Amazon afirmó que continuará explorando aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de visualización, bajo una supervisión creativa orientada a preservar la visión artística de los creadores.