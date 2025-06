Stranger Things estrenará su última temporada en tres partes

‘Stranger Things’ estrenará su quinta y última temporada en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última el 31 de diciembre.

El anuncio lo hicieron los protagonistas Finn Wolfhard, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin, quienes encabezaron una nostálgica presentación en el escenario del Tudum 2025, el evento en vivo de la plataforma de streaming que celebra sus series y películas más icónicas.

El esperado anuncio llega tres años después del estreno de la entrega anterior, en la que el grupo de amigos enfrentó a Vecna, una nueva amenaza del Upside Down que dejó a Hawkins al borde del colapso.

Ahora, la serie repite el modelo de estreno que utilizó para la cuarta temporada en 2022, al dividirla en varias partes.

Esta quinta temporada, compuesta por ocho capítulos, contará con las actuaciones del elenco principal, conformado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder y David Harbour, así como nuevos fichajes, entre los que destacan Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

the fight isn’t over yet. get ready for the epic series finale of STRANGER THINGS.



VOL 1 — november 26, 5pm PT*

VOL 2 — christmas, 5pm PT*

THE FINALE — new year’s eve, 5pm PT*



*releasing worldwide all at once, date may vary based on your local timezone #TUDUM pic.twitter.com/vv78eN0LRz