Stevie Young es internado de emergencia en plena gira de AC/DC

Hasta el momento, no se han anunciado cancelaciones ni cambios en las fechas, lo que sugiere que el calendario podría mantenerse

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado en Buenos Aires en medio de la gira internacional “Power Up”, lo que encendió las alarmas entre los fans, especialmente ante la cercanía de sus presentaciones en distintos países, incluido México.

¿Por qué hospitalizaron a Stevie Young?

De acuerdo con reportes recientes, su ingreso al hospital fue una medida preventiva para realizarle una serie de estudios médicos. A pesar del susto inicial, fuentes cercanas a la banda indicaron que el músico se encuentra estable, de buen ánimo y bajo observación.

¿Afectará la gira “Power Up” de AC/DC?

La hospitalización ocurre mientras la agrupación se encuentra de gira por Sudamérica, con conciertos programados en los próximos días. Hasta el momento, no se han anunciado cancelaciones ni cambios en las fechas, lo que sugiere que el calendario podría mantenerse sin modificaciones si su evolución sigue siendo favorable.

¿Quién es Stevie Young en AC/DC?

Stevie Young forma parte de AC/DC desde 2014, cuando tomó el lugar de su tío Malcolm Young, convirtiéndose en una pieza clave del sonido de la banda.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud, mientras crece la expectativa por saber si podrá continuar con la gira sin contratiempos.