Steven Tyler obtiene ventaja antes de juicio por acusaciones

Una jueza de Los Ángeles limitó las pruebas que Julia Misley podrá presentar contra Steven Tyler en el juicio previsto para septiembre.

Steven Tyler obtuvo una resolución favorable en una audiencia previa al juicio por la demanda presentada por Julia Misley, también conocida como Julia Holcomb, quien acusa al cantante de abuso sexual cuando ella era menor de edad.

La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles determinó qué pruebas y aspectos de la relación entre ambos podrán ser abordados durante el proceso, cuyo inicio está previsto para el 21 de septiembre de 2026.

Entre las decisiones adoptadas, la magistrada rechazó la petición de Misley para excluir determinadas pruebas que la defensa considera relevantes para respaldar la versión de Tyler sobre el consentimiento dentro de la relación que mantuvieron durante la década de 1970.

Limitan temas que podrán discutirse

La resolución también impide que Misley hable durante el juicio sobre un aborto que, según su demanda, ocurrió mientras mantenía la relación con Tyler, así como sobre presuntas agresiones sexuales que asegura haber sufrido después de cumplir 18 años.

Sin embargo, la demandante sí podrá presentar pruebas relacionadas con el consumo de drogas y alcohol cuando estén vinculadas con los hechos que permanecen dentro del caso.

La jueza también estableció que Misley no podrá referirse a Tyler como un “traficante sexual” ni comparar los hechos denunciados con el Holocausto.

¿Qué acusa Misley a Steven Tyler?

Misley presentó su demanda en 2022. De acuerdo con el expediente, ambos comenzaron una relación en 1973, cuando ella tenía 16 años y Tyler 26.

La mujer sostiene que el cantante utilizó su fama y posición para acercarse a ella y que posteriormente la manipuló y abusó sexualmente de ella durante una relación que, según su versión, duró aproximadamente tres años.

La demanda señala además que Tyler habría obtenido la tutela legal de Misley mediante un acuerdo con sus padres, situación que, de acuerdo con la acusación, le permitió acompañar al músico y a Aerosmith durante distintas presentaciones.

Misley también afirma que quedó embarazada en 1975 y que Tyler la presionó para someterse a un aborto. Asimismo, sostiene que el cantante hizo referencia a la relación en sus memorias de 2011, Does the Noise in My Head Bother You?, aunque sin identificarla por su nombre.

Steven Tyler ha rechazado las acusaciones y sostiene que la relación fue consensuada. El músico también argumentó que contaba con inmunidad o inmunidad calificada derivada de su papel como cuidador o tutor legal de Misley.

La mayoría de la demanda fue desestimada

Una resolución emitida en abril redujo de manera considerable el alcance del proceso. La jueza desestimó la mayor parte de las reclamaciones debido al plazo de prescripción establecido en Massachusetts, donde Tyler y Misley vivieron durante parte de la relación.

Los hechos que, según la demanda, ocurrieron en California constituyen la excepción. Las leyes de ese estado permitieron que una parte de las reclamaciones relacionadas con presunto abuso sexual infantil continúe hasta el juicio.

En aquella resolución, el abogado de Tyler, David Long-Daniels, calificó el resultado como una victoria para el músico y sostuvo que prácticamente todas las acusaciones habían sido desestimadas, salvo las relacionadas con una noche específica ocurrida hace más de cinco décadas.

En una declaración citada en el caso, Misley relató que una mujer identificada como Pennie la habría preparado antes de su encuentro con Tyler. Según su testimonio, la llevaba a conciertos, le aconsejaba sobre su apariencia y la exponía a contenidos de carácter sexual.

Tyler también declaró sobre aquel primer encuentro. De acuerdo con su testimonio, Misley llegó a su camerino acompañada por Pennie y otras cuatro jóvenes.

El juicio determinará qué responsabilidad, en su caso, puede atribuirse al músico respecto de los hechos que aún forman parte de la demanda.