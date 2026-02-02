Steven Spielberg logra su primer Grammy y completa el EGOT

Su incorporación subraya su influencia duradera en diferentes campos del entretenimiento y consolida su legado como figura relevante de la industria

El legendario cineasta Steven Spielberg alcanzó un hito histórico en los Grammy Awards 2026 al obtener su primer premio Grammy, completando así la colección de los cuatro galardones más importantes del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT).

Premio Grammy por documental musical

Spielberg recibió el reconocimiento en la categoría de Mejor Película Musical por la producción del documental Music by John Williams, que celebra la trayectoria del icónico compositor con quien ha trabajado durante décadas.

Ingreso al exclusivo club EGOT

Este logro coloca a Spielberg en el exclusivo grupo de artistas que han conquistado los cuatro grandes premios de la industria, un club al que solo pertenecen unas pocas figuras destacadas del espectáculo internacional.

Anteriormente, el director había ganado múltiples Oscars por películas como Schindler's List y Saving Private Ryan, Emmys por producciones televisivas y un Tony como productor de A Strange Loop.

Reconocimiento de colegas y público

La noticia fue celebrada por colegas, críticos y fans, quienes destacaron no solo la amplia trayectoria de Spielberg como narrador de historias en cine, televisión y teatro, sino también su contribución a proyectos que trascienden géneros y generaciones.

Influencia duradera en el entretenimiento

Su incorporación al EGOT subraya su influencia duradera en diferentes campos del entretenimiento y consolida su legado como una de las figuras más relevantes de la industria.

Con información de Rachel Acosta