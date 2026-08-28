Stephen King llevará 'Crouch End' a una serie de seis episodios

El relato de terror Crouch End, publicado por Stephen King en 1980, tendrá una adaptación de seis episodios para streaming

Uno de los relatos de terror de Stephen King ambientados en Londres llegará al streaming, Crouch End, historia publicada originalmente en 1980 y situada en el barrio del mismo nombre, tendrá una adaptación de seis episodios.

La producción será la primera adaptación de una obra de King realizada en el Reino Unido y contará con una historia que combina elementos de thriller policial, misterio y terror sobrenatural.

Una desaparición desata el misterio

La trama seguirá al inspector de policía Ted Vetter, quien deberá investigar el extraño caso de Doris Freeman, una reconocida estrella internacional que llega a una comisaría londinense para denunciar la desaparición de su esposo.

Conforme avanza la investigación, el agente tendrá que determinar si Freeman está diciendo la verdad, si podría estar relacionada con la desaparición o si detrás del caso existe una amenaza mucho más perturbadora.

Crouch End fue publicado por primera vez en la antología New Tales of the Cthulhu Mythos y posteriormente fue incluido en Nightmares & Dreamscapes, colección de relatos de Stephen King.

La historia ha sido considerada un homenaje a H.P. Lovecraft y contiene distintas referencias a la obra del escritor estadounidense.

El equipo detrás de la adaptación

Paul Tomalin, conocido por Bodies, estará a cargo del guion, mientras que Tom Shankland dirigirá la serie. La producción correrá por cuenta de Mammoth Screen y Fifth Season.

Tomalin, Shankland, Damien Timmer, Rebecca Keane y Ben Irving serán los productores ejecutivos. El proceso de selección del reparto ya comenzó y ha generado interés en la industria.

Crouch End se incorporará al catálogo de producciones originales realizadas en Reino Unido, junto con otros proyectos anunciados recientemente y títulos como Bait, Clarkson’s Farm, The Girlfriend, Steal, My Fault: London y Last One Laughing UK.

El relato de King presenta además una particularidad: con el paso de los años, el verdadero barrio de Crouch End se convirtió en un lugar elegido como residencia por numerosos profesionales del cine y la televisión.