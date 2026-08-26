Stephanie Cayo niega embarazo con Alejandro Sanz

La actriz peruana aclaró que no espera un bebé con el cantante y pidió evitar especulaciones sobre un tema tan personal como la maternidad

Stephanie Cayo salió al paso de las especulaciones sobre un posible embarazo con Alejandro Sanz, luego de que una fotografía de sus vacaciones en familia desatara comentarios en redes sociales. En la imagen, la actriz aparece recostada y formando un corazón con sus manos sobre el abdomen, situación que algunos usuarios interpretaron como una señal de que estaría esperando un bebé.

Ante la cantidad de comentarios, la actriz peruana decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram. Con humor, reveló que incluso su propia madre llegó a preguntarle si estaba embarazada: “Hasta mi madre me ha preguntado. La respuesta es NO”, escribió inicialmente.

Stephanie posteriormente explicó que su abdomen se veía diferente simplemente porque había subido de peso durante sus vacaciones. Incluso bromeó al respecto al señalar que había comido muchas “tontillas de patatas” y que su intención era bajar la tripita, no hacerla crecer.

La actriz también aprovechó para pedir que no se especule sobre un tema tan personal como la maternidad. Aseguró que para ella ser madre es algo muy especial y pidió que, si algún día ocurre, sea ella quien decida cuándo compartirlo públicamente. Aunque no cerró la puerta a convertirse en mamá en el futuro, dejó claro que por ahora ella y Alejandro Sanz están muy lejos de estar esperando un bebé.

Los rumores surgieron en medio de las primeras vacaciones familiares que Stephanie y Alejandro han compartido públicamente junto a los cuatro hijos del cantante. La pareja, cuyo romance ha generado gran interés desde que hicieron pública su relación, ha mostrado diferentes momentos de su convivencia, pero Cayo dejó claro que una fotografía no debe convertirse en una confirmación sobre decisiones personales que corresponden únicamente a la pareja.