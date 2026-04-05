Stella McCartney construirá casa en acantilado escocés

La diseñadora británica Stella McCartney obtuvo autorización para construir una vivienda en un acantilado de las Tierras Altas de Escocia

La diseñadora británica Stella McCartney obtuvo autorización para construir una vivienda en un acantilado de las Tierras Altas de Escocia, pese a la oposición de vecinos y activistas locales.

El proyecto fue aprobado por el Highland Council, aunque registró más de 65 objeciones relacionadas con el tamaño, diseño e impacto ambiental de la construcción.

Ubicación y características

La casa se edificará en un promontorio rocoso en Loch Ailort, en la costa oeste escocesa.

De acuerdo con los planes, será una vivienda de un solo nivel, con muros de piedra, techo ajardinado y uso de energías renovables, lo que permitirá que sea “prácticamente invisible” y respetuosa con el entorno natural.

Un portavoz del matrimonio indicó que se trata de una residencia familiar permanente, no de una casa vacacional, y aseguró que mantendrán comunicación con la comunidad local durante el desarrollo del proyecto.

La autorización incluye condiciones específicas para reducir el impacto ambiental, como:

Control de iluminación exterior

Manejo adecuado de aguas residuales

Permisos de conservación para proteger la fauna local, incluidas nutrias

Trayectoria y reconocimientos

Stella McCartney, hija del exBeatle Paul McCartney, ha destacado por su enfoque en la moda sostenible.

En 2023 fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III, y en 2026 recibió la Legión de Honor de Francia por su trabajo en sostenibilidad y derechos de los animales.

Su esposo, Alasdhair Willis, se desempeña como director creativo de la marca Adidas.