Star Wars volverá a cines en IMAX 70mm en 2027

'Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza' llegará por primera vez al formato IMAX 70mm como parte de su reestreno por el 50 aniversario de la película

“Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza” llegará por primera vez al formato IMAX 70mm como parte de su reestreno por el 50 aniversario de la película, que se celebrará en 2027.

La cinta original de 1977 regresará a los cines el 19 de febrero de 2027, mientras que el nuevo filme de la franquicia, “Star Wars: Starfighter”, llegará a las salas el 28 de mayo del mismo año.

El reestreno marcará la primera ocasión en que la película original de “Star Wars” se proyecte en IMAX. Además de las funciones en 70mm, el filme también estará disponible en pantallas IMAX digitales.

La presentación especial se realizará como parte de las celebraciones por las cinco décadas de la producción que dio inicio a una de las sagas cinematográficas más reconocidas.

Ryan Gosling protagoniza “Starfighter”

El nuevo capítulo de la franquicia, “Star Wars: Starfighter”, será dirigido por Shawn Levy y tendrá como protagonista a Ryan Gosling, quien interpretará a Kade Auberon, un piloto espacial.

La película llegará a los cines el 28 de mayo de 2027, exactamente 50 años después del estreno de la primera película de “Star Wars”.

La historia seguirá a un cínico granuja que, al enfrentarse con un pasado misterioso, se verá involucrado en una peligrosa aventura a través de la galaxia que lo llevará a encontrarse con su destino.

El reparto de “Starfighter” incluye a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams, quienes acompañarán a Gosling en esta nueva historia ambientada en el universo de “Star Wars”.

El guion fue escrito por Jonathan Tropper. La producción está a cargo de Shawn Levy y Kathleen Kennedy, mientras que Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen participan como productores ejecutivos.

IMAX 70mm vive un auge en taquilla

Las proyecciones en IMAX 70mm han ganado popularidad durante este año, impulsadas principalmente por “The Odyssey”, la superproducción de Christopher Nolan.

El formato está disponible únicamente en un número reducido de salas alrededor del mundo. Durante este año, las funciones IMAX 70mm han generado 78 millones de dólares en taquilla global, con un promedio de 1.9 millones de dólares por pantalla.

La demanda ha provocado que numerosas funciones agoten localidades durante semanas, incluso con horarios programados durante las 24 horas del día.

“The Odyssey” amplió sus proyecciones en IMAX 70mm hasta septiembre, alcanzando una permanencia de 11 semanas en cartelera.

La producción se convirtió en el estreno más taquillero de IMAX de todos los tiempos, con más de 450 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

También se posicionó como la película con clasificación R más exitosa de la historia, al superar los mil 600 millones de dólares en ventas totales.