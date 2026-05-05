Star Wars domina el streaming global a casi 50 años de su estreno

La saga acumuló 33 mil millones de minutos vistos en 2025 y reafirma su poder intergeneracional con películas clásicas y éxitos como 'andor'

En el marco del Día de “Star Wars”, datos de Nielsen confirman que la saga creada hace casi cinco décadas continúa siendo uno de los fenómenos de consumo audiovisual más potentes del entretenimiento global.

Durante 2025, los espectadores en Estados Unidos consumieron aproximadamente 33 mil millones de minutos de contenido de “Star Wars” en televisión lineal y plataformas de streaming, lo que equivale a unas 550 millones de horas de reproducción.

La mayor parte de este consumo se concentró en Disney+, plataforma que alberga el catálogo completo de la franquicia tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney.

El análisis de Nielsen detalla que las películas live-action siguen siendo el eje principal del consumo, con el 44% del tiempo total de visualización.

Después se ubicaron las series live-action, con 38.9%, seguidas de las producciones animadas, que representaron 16.8%. Los documentales y contenidos complementarios tuvieron una participación marginal en la audiencia total.

Entre los títulos más reproducidos destacan clásicos como “Una nueva esperanza”, “El Imperio contraataca” y “La amenaza fantasma”, que continúan atrayendo tanto a nuevas audiencias como a fanáticos de largo plazo.

“Andor” lidera el auge de las series

Dentro del universo televisivo, “Andor” se consolidó como una de las series más vistas de la franquicia en 2025, acumulando alrededor de 7.4 mil millones de minutos reproducidos.

Este impulso estuvo vinculado al estreno de su segunda temporada, que mantuvo a la producción entre los programas originales de streaming más vistos durante varias semanas consecutivas.

Otras series como “The Mandalorian” y “The Clone Wars” también registraron altos niveles de audiencia, reforzando la expansión del universo narrativo más allá del cine.

El impacto del 4 de mayo

El 4 de mayo de 2025, conocido globalmente como el Día de “Star Wars”, los fans consumieron alrededor de 637 millones de minutos de contenido en un solo día, equivalente a 10.6 millones de horas.

Ese día, “Andor” fue el título más visto, seguido por películas clásicas de la saga como “Una nueva esperanza”, “La amenaza fantasma”, “El Imperio contraataca” y “La venganza de los Sith”.

Consumo por generaciones

El informe también revela diferencias generacionales en los hábitos de consumo:

Generación Alfa y Baby Boomers: mayor afinidad por “The Mandalorian”.

Generación Z: preferencia por la serie animada “The Clone Wars”.

Millennials y Generación X: mayor consumo de “Andor”.

Este comportamiento refuerza el carácter intergeneracional de la franquicia, capaz de conectar con públicos muy diversos.

Una franquicia que sigue creciendo

Más allá de las cifras, el éxito sostenido de “Star Wars” responde a una combinación de factores: una narrativa basada en arquetipos universales, personajes icónicos, expansión constante del universo narrativo y una fuerte carga emocional asociada a la nostalgia.

A casi 50 años de su debut, la saga no solo mantiene vigencia, sino que continúa ampliando su presencia en el ecosistema del streaming global, consolidándose como una de las propiedades intelectuales más influyentes de la historia del entretenimiento.