Stan Lee 'revive' con IA tras acuerdo con ElevenLabs

ElevenLabs obtuvo la licencia de la voz e imagen de Stan Lee para crear contenido con IA, incluyendo narraciones, imágenes y experiencias digitales

La compañía de inteligencia artificial ElevenLabs anunció una alianza con Stan Lee Universe para utilizar la voz y la imagen del legendario creador de Marvel, Stan Lee, quien falleció en 2018.

El acuerdo permitirá que una versión generada con IA del historietista participe en diversas experiencias digitales dirigidas a los fanáticos.

La colaboración incorpora a Stan Lee al “Iconic Marketplace” de ElevenLabs, una plataforma donde empresas y usuarios pueden licenciar voces e imágenes de figuras reconocidas para usos comerciales.

“¿Sabes lo que nunca te cuentan sobre las leyendas? Que sobreviven a las páginas de un libro”, dice la recreación de Stan Lee en un video promocional difundido por la empresa.

La voz de Stan Lee narrará libros y contenido digital

A partir de este acuerdo, los usuarios podrán utilizar la voz generada por IA de Stan Lee para narrar libros dentro de la aplicación Eleven Reader. Según ElevenLabs, el modelo fue entrenado utilizando grabaciones profesionales originales del escritor y productor.

Además, la compañía lanzará una nueva serie titulada “Stan Lee Book Club of the Month”, en la que la voz del creador de Spider-Man narrará un libro diferente cada mes.

La primera obra seleccionada será La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, mientras que la empresa planea incorporar más títulos de dominio público en el futuro.

El acuerdo también incluye herramientas visuales que permitirán generar imágenes de Stan Lee utilizando plantillas inspiradas en viñetas de cómics. Aunque estas creaciones estarán limitadas a usos no comerciales.

Asimismo, ElevenLabs añadió dos filtros musicales con temática de superhéroes dentro de su plataforma de generación musical con IA, llamados “Superhero Cinematic Swells” y “Retro Hero Fanfare”.

Buscan mantener vivo el legado del creador de Marvel

Chaz Rainey, abogado y miembro del consejo de Stan Lee Universe, señaló que el proyecto busca mantener la conexión del creativo con sus seguidores.

“Stan siempre creyó en conectar con sus fans donde estuvieran: en los cómics, en convenciones o en pantalla. Esta colaboración continúa esa tradición”, explicó.

La iniciativa surge en medio del creciente uso de inteligencia artificial dentro de la industria del entretenimiento, donde diversas celebridades y herederos han comenzado a licenciar voces e imágenes para proyectos digitales.

Entre las figuras disponibles en ElevenLabs también aparecen Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff y Albert Einstein.

Stan Lee fue cocreador de personajes emblemáticos como Spider-Man, Iron Man, Hulk, X-Men y Los Cuatro Fantásticos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la cultura pop.

En 2022, Marvel obtuvo los derechos para utilizar su nombre, imagen y voz en películas, series y parques temáticos de Disney.

“Su voz, su imagen y su amor por contar historias siguen vivos gracias a esta tecnología”, concluyó Rainey.