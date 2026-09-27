Stallone revela el costo físico de transformarse para ‘Rocky’

Sylvester Stallone habló de su obsesión con el físico durante ‘Rocky’ y ‘Rambo’, además del uso de esteroides y sus consecuencias

Sylvester Stallone recordó el extremo al que llevó su transformación física para interpretar a algunos de sus personajes más famosos y reconoció que aquella exigencia tuvo consecuencias sobre su cuerpo.

En una entrevista con The New York Times, el actor explicó que comenzó a concebir su cuerpo como una especie de armadura para representar a Rocky Balboa y posteriormente llevó esa idea más lejos con John Rambo.

Stallone señaló que buscaba que su físico transmitiera características diferentes: mientras Rocky tenía inicialmente una apariencia más normal, para Rambo quería una imagen más atlética, ágil y agresiva.

Stallone reconoce una obsesión con su físico

El actor aseguró que esa búsqueda terminó convirtiéndose en una obsesión. Recordó que durante el rodaje de Rocky III llegó a tener un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo y afirmó que desarrolló conductas relacionadas con la alimentación.

Stallone describió aquella etapa como una especie de “culto obsesivo al cuerpo” y reconoció que sometió a su organismo a un nivel de exigencia que posteriormente consideró perjudicial.

Habla sobre el uso de esteroides

El protagonista de Rocky también habló abiertamente sobre el uso de sustancias para conseguir y mantener el físico que mostraba en pantalla.

Según Stallone, recurrió a esteroides durante determinados periodos de entrenamiento y sostuvo que alcanzar ese nivel de musculatura sin ningún tipo de ayuda farmacológica no era posible.

Sin embargo, el actor reconoció que aquella práctica tuvo un “precio terrible” para su cuerpo.

‘Cop Land’ cambió su relación con su cuerpo

Stallone explicó que una de las experiencias que le permitió modificar su percepción ocurrió durante el rodaje de Cop Land, película en la que interpretó a un personaje con sobrepeso y problemas de audición.

Para el actor, interpretar a alguien físicamente alejado de los personajes musculosos que había encarnado durante años representó una sensación de liberación.

Actualmente, Stallone asegura que ya no considera su cuerpo una armadura y reconoce que durante años lo sometió a un trato que califica de “masoquista”.

Al mirar atrás, el actor afirmó que habría preferido dejar que otras personas realizaran las escenas de riesgo en lugar de asumirlas personalmente.

Las memorias de Stallone, tituladas The Steps, están programadas para salir a la venta el 29 de septiembre.