Spotify y UMG permitirán versiones y remixes con IA

El remix asistido por inteligencia artificial se ha convertido en una de las áreas más activas dentro de la tecnología musical.

La música generada con inteligencia artificial dará un nuevo paso dentro del streaming luego de que Spotify y Universal Music Group (UMG) anunciaran un acuerdo que permitirá crear versiones y remixes oficiales impulsados por IA utilizando canciones de artistas participantes del catálogo de la disquera.

El convenio contempla licencias tanto para música grabada como para derechos de publicación, lo que abrirá la puerta a nuevas herramientas donde los usuarios podrán modificar, reinterpretar o remezclar canciones existentes con autorización de los titulares de derechos.

Spotify prepara remixes con IA para usuarios premium

La plataforma adelantó que estas funciones estarán disponibles en el futuro como complementos de pago para usuarios premium, aunque todavía no existe una fecha oficial de lanzamiento.

Según Spotify, el objetivo será crear nuevas experiencias de interacción entre fans y artistas, además de abrir fuentes adicionales de ingresos para músicos y compositores.

“Las versiones y remixes hechos por fans son lo siguiente. Lo que estamos construyendo se basa en consentimiento, crédito y compensación”, afirmó Alex Norström, co-CEO de Spotify.

El sistema permitirá trabajar únicamente con artistas y compositores que decidan participar voluntariamente en el programa impulsado por inteligencia artificial.

UMG apuesta por IA centrada en artistas

Lucian Grainge, CEO de UMG, aseguró que la iniciativa busca fortalecer la relación entre artistas y seguidores sin reemplazar la creatividad humana.

La empresa señaló que el proyecto forma parte de una estrategia enfocada en “IA responsable”, donde los creadores mantendrán control sobre cómo se utilizan sus canciones dentro de las nuevas herramientas.

Spotify ya había adelantado desde 2025 que trabajaba junto con las principales compañías musicales, incluyendo Sony Music Group y Warner Music Group, en el desarrollo de herramientas de IA “primero el artista”.

A diferencia de modelos que generan canciones completamente nuevas mediante prompts de texto, estas herramientas buscan transformar material ya licenciado para crear experiencias personalizadas.